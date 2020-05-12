«Готовьтесь, и у вас жахнет»: мрачная туча нависла над Владивостоком

«У нас в пригороде Владивостока дождь опять ливанул где-то полчаса назад. Всё, как и говорили синоптики, во второй половине дня резко потемнело и похолодало. Потом пошёл дождь, на какое-то время прекратился, затем начался с новой силой. Сейчас стих, наверное эта жуткая туча пошла в сторону центра - готовьтесь, скоро и у вас жахнет», - рассказала жительница пригорода краевой столицы.