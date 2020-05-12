«Готовьтесь, и у вас жахнет»: мрачная туча нависла над Владивостоком

Posted 12 мая 2020, 09:16
Published 12 мая 2020, 09:16
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В настоящее время в пригороде Владивостока уже начался сильный дождь.
«У нас в пригороде Владивостока дождь опять ливанул где-то полчаса назад. Всё, как и говорили синоптики, во второй половине дня резко потемнело и похолодало. Потом пошёл дождь, на какое-то время прекратился, затем начался с новой силой. Сейчас стих, наверное эта жуткая туча пошла в сторону центра - готовьтесь, скоро и у вас жахнет», - рассказала жительница пригорода краевой столицы.
Стихию во Владивостоке 12 мая обещали и приморские синоптики. По данным на официальном сайте «Примгидромета» вечером во вторник ожидается гроза при западном и северо-западном ветре порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит всего 6-8°С. А вот днём в среду, 13 мая, в краевой столице ожидается тёплая погода без осадков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики попросили приготовиться приморцев к ухудшению погодных условий. Практически всю текущую неделю в крае будут идти небольшие дожди. А к середине недели температура воздуха опустится на 2-4 градуса.