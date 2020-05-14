Постовые ГИБДД развернут всех въезжающих в Хасанский район

Хасанский район считается самым популярным курортным местом отдыха в тёплый сезон, сюда приезжает много хабаровчан и гостей из других регионов. Доходы от туристов являются основным источником денег для местных предпринимателей. Именно поэтому в преддверии нового туристического сезона власти решили нанести коронавирусу упреждающий удар. Кроме перекрытой дороги мерой профилактики вируса станет приостановка работы передвижных ярмарок. Полиция отправится в рейды по базам отдыха, пляжам и магазинам, чтобы выявлять и наказывать нарушителей режима самоизоляции.