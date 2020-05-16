На вид 50-55 лет: жительница Приморья предупредила всех об опасности

Своей историей она поделилась в социальной сети Instagram в паблике artem.news.plus. Женщина рассказала о том, что вместе со своей мамой они отправились за рассадой в районе улицы Вокзальная. Ей пришлось отлучиться на несколько минут. Но потом она очень сильно пожалела об этом.