На вид 50-55 лет: жительница Приморья предупредила всех об опасности

Posted 16 мая 2020, 06:12
Published 16 мая 2020, 06:12
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Своей историей она поделилась в социальной сети Instagram в паблике artem.news.plus. Женщина рассказала о том, что вместе со своей мамой они отправились за рассадой в районе улицы Вокзальная. Ей пришлось отлучиться на несколько минут. Но потом она очень сильно пожалела об этом.
«За это время из кармана куртки моей мамы украли две тысячи рублей. Столпотворения не было. Предполагаем, что это сделала женщина (на вид лет 50-55), она села в машину и уехала. Хочется предупредить всех жителей Артёма. Может, это были последние деньги у человека. Так обидно», — рассказала подписчица в соцсетях.
Другие пользователи также считают, что не нужно оставлять без внимания свои вещи и сумки. А деньги хранить в надёжном месте.
«Не храните ценные вещи в карманах», «Что в мире творится», «Они всегда такие были. Будьте осторожны», «Описание добавьте, чтобы её могли опознать», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что группа неизвестных лиц якобы поджидает жителей Владивостока у торговых точек. Так, одна из жительниц региона уже пострадала от их рук. У неё якобы, судя по словам пользователей соцсетей, украли кошелёк.