Несовершеннолетние приморцы поиздевались над козой

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, три несовершеннолетних — два мальчика в возрасте 13 лет и один в возрасте 10 лет — решили украсть козу. Они это сделали в районе улицы Корабельная. Затем дети решили избить животное. А кто-то из них всё происходящее снимал на камеру мобильного телефона.