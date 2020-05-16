Несовершеннолетние приморцы поиздевались над козой

Posted 16 мая 2020, 09:12
Published 16 мая 2020, 09:12
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, три несовершеннолетних — два мальчика в возрасте 13 лет и один в возрасте 10 лет — решили украсть козу. Они это сделали в районе улицы Корабельная. Затем дети решили избить животное. А кто-то из них всё происходящее снимал на камеру мобильного телефона.
В итоге, несовершеннолетние были найдены и доставлены в отдел полиции. В отношении их родителей был составлен протокол об административном правонарушении. 10-летний подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю. Двое 13-летних подростков отправлены в специальное учебно-воспитательное заведение закрытого типа сроком на 3 года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что любят несовершеннолетние приморцы посидеть на рулём транспортных средств. Однако попытки практически всегда заканчиваются плачевно. Так, юный житель региона, который взял у отца ключи от автомобиля, не только разбил транспортное средство, но и снёс торговую точку.