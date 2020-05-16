Забастующие у пунктов пропуска водители фур в Приморье — подробности

По информации пресс-службы правительства региона, власти КНР готовы возобновить работу погранперехода «Пограничный — Суйфэньхэ» в обычном режиме с воскресенья, 17 мая. Теперь водители большегрузов смогут спокойно передвигаться через границу. И оставаться на ночь в КНР. Для этого в Китае уже выделили гостиницу. И теперь их будет две.