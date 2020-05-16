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Posted 16 мая 2020, 08:58

Published 16 мая 2020, 08:58

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Забастующие у пунктов пропуска водители фур в Приморье — подробности

16 мая 2020, 08:58
У водителя, у которого в гостинице Китая заподозрили коронавирусную инфекцию, диагноз не подтвердился. Пункт пропуска «Пограничный» с воскресенья, 17 мая, начнёт работу в прежнем режиме.

По информации пресс-службы правительства региона, власти КНР готовы возобновить работу погранперехода «Пограничный — Суйфэньхэ» в обычном режиме с воскресенья, 17 мая. Теперь водители большегрузов смогут спокойно передвигаться через границу. И оставаться на ночь в КНР. Для этого в Китае уже выделили гостиницу. И теперь их будет две.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грузовые перевозки через пункт пропуска были ограничены из-за того, что у российского водителя заподозрили коронавирусную инфекцию. Мужчина сдал два теста, результаты последнего стали известны в субботу, 16 мая. Все они оказались отрицательными.

Другие водители, в свою очередь, устроили забастовку возле погранпуктов. Им можно было спокойно перейти, однако в этот же день они должны были вернуться.

#Новости#Общество#Владивосток#Пункт пропуска
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