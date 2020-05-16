Забастующие у пунктов пропуска водители фур в Приморье — подробности

Posted 16 мая 2020, 08:58
Published 16 мая 2020, 08:58
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
По информации пресс-службы правительства региона, власти КНР готовы возобновить работу погранперехода «Пограничный — Суйфэньхэ» в обычном режиме с воскресенья, 17 мая. Теперь водители большегрузов смогут спокойно передвигаться через границу. И оставаться на ночь в КНР. Для этого в Китае уже выделили гостиницу. И теперь их будет две.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грузовые перевозки через пункт пропуска были ограничены из-за того, что у российского водителя заподозрили коронавирусную инфекцию. Мужчина сдал два теста, результаты последнего стали известны в субботу, 16 мая. Все они оказались отрицательными.
Другие водители, в свою очередь, устроили забастовку возле погранпуктов. Им можно было спокойно перейти, однако в этот же день они должны были вернуться.