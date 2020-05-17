В Приморье масштабное событие федерального уровня перенесут из-за коронавируса

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье в течение нескольких месяцев готовились к проведению такого крупного и серьезного мероприятия с участием российских и иностранных гостей. Для них была подготовлена насыщенная деловая, культурная, спортивная и туристическая программа. Планировалось, что Всероссийский молодёжный форум будет направлен на развитие Дальнего Востока и создание привлекательного образа ДФО.