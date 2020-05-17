В Приморье масштабное событие федерального уровня перенесут из-за коронавируса

Posted 17 мая 2020, 05:38
Published 17 мая 2020, 05:38
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе правительства Приморского края, мероприятие должно было состояться в конце июня на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Планировалось, что в нём примут участие около тысячи студентов и молодых специалистов из разных субъектов Российской Федерации.
Однако из-за пандемии коронавируса и непростой эпидемиологической обстановки в стране и регионе масштабное событие перенесут на более поздний срок.
По словам директора департамента по делам молодежи Приморского края Елены Томчук, сроки переноса рассматриваются вплоть до октября текущего года. В настоящее время специалисты департамента занимаются подбором альтернативного варианта площадки для проведения форума «Восток».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье в течение нескольких месяцев готовились к проведению такого крупного и серьезного мероприятия с участием российских и иностранных гостей. Для них была подготовлена насыщенная деловая, культурная, спортивная и туристическая программа. Планировалось, что Всероссийский молодёжный форум будет направлен на развитие Дальнего Востока и создание привлекательного образа ДФО.
Напомним, ранее власти Приморья обнародовали полный список мероприятий, отменённых из-за коронавируса.