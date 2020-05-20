Борис Кубай про август-2020: дожди могут быть опасными

Posted 20 мая 2020, 06:44
Published 20 мая 2020, 06:44
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Начальник Примгидромета напомнил, что прошедшая зима в крае была очень влажной и аномально тёплой. В горах, например, выпало около 2,5 зимних норм снега. Как итог — высокая водность большинства рек в регионе.
«Сегодня водность превышена в 1,5-2 раза», — сказал Борис Кубай.
При этом время от времени в регионе идут дожди, не позволяющие снизить водность. Не исключено, что такая ситуация сохранится и в начале лета, то есть в июне.
А вот дальше вероятность наводнений в крае будет зависеть от траекторий тайфунов и южных циклонов. Однако важно помнить об одном нюансе.
«При низкой базовой водности дожди, количеством 80 миллиметров, могут быть не совсем опасными, а всего лишь неблагоприятными, а при высокой базовой водности они могут быть опасными и при 40-50 миллиметрах. Вероятность выпадения такого количества осадков в период сезона тайфунов велика», — уточнил главный синоптик Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в августе 2020 года в регионе ожидается избыток осадков. Заявление федеральных синоптиком накануне прокомментировал Борис Кубай и призвал готовиться к наводнениям.