Ушел на Север: Павел Ясевич получил назначение на Камчатку

Первый раз Павел Ясевич на работу в Приморье приехал в 2016 году на избирательную кампанию по выборам депутатом Госдумы и Законодательного собрания и задержался до января 2019. За это время в регионе технолог успел побывать на посту руководителя «Приморского центра социологии», а далее уже занял кресло директора департамента внутренней политики.