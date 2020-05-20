Ушел на Север: Павел Ясевич получил назначение на Камчатку

Posted 20 мая 2020, 00:07
Published 20 мая 2020, 00:07
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
По мнению экспертов, Приморье лишается системного игрока, знающего специфику каждого муниципалитета региона.
Павел Ясевич уже второй раз покидает Приморский край. Сейчас опытный эксперт в вопросах внутренней политики отправляется на Камчатку. Пока должность, на которую пригласили Павла Ясевича, не разглашается. Сам чиновник подтвердил свой уход из Приморья.
«Я благодарен Олегу Николевичу и Антону Анатольевичу за эту возможность работать в команде. Способность двигаться в ускоренном ритме и уверенность в том, что нет ничего недостижимого — главное, чему мне удалось научиться и что будет полезно в дальнейшей работе», — отметил Павел Ясевич.
Приморье экс-глава департамента внутренней политики покинул в январе 2019 года, а вернулся в апреле того же года. Практически сразу после возвращения Павлу Ясевичу прочили должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства. Некоторое время спустя к этой нагрузке добавилась и должность в приморском отделении всероссийской политической партии «Единая Россия».
Первый раз Павел Ясевич на работу в Приморье приехал в 2016 году на избирательную кампанию по выборам депутатом Госдумы и Законодательного собрания и задержался до января 2019. За это время в регионе технолог успел побывать на посту руководителя «Приморского центра социологии», а далее уже занял кресло директора департамента внутренней политики.
По мнению политолога, руководителя консалтингового агентства «Эксперт Групп» Павла Наливайко, Приморье покидает сильный системный игрок, знающий специфику каждого муниципалитета края.
«Павел Ясевич смог выстроить очень грамотное взаимодействие с главами муниципалитетов, выведя в позитивную плоскостью ряд внутриполитических конфликтов. Кроме того, с его возвращением в приморское отделение „Единой России“ началось возрождение партии в публичном пространстве. Ранее партия утратила свой перевес, допустив проседание по повестке. И благодаря работе Павла Ясевича позиции начали усиливаться, появилась понятная концепция работы партии. Так что можно сказать, что регион теряет крайне опытного профессионала», — отметил эксперт.