Детские прививки снова начали делать в поликлиниках Приморья

Ограничения на массовое посещение поликлиник были введены в конце марта по рекомендации федерального Минздрава. Поликлиники не закрыли свои двери для пациентов совсем, но поток пациентов стали регулировать более тщательно, адресно приглашая родителей с малышами на прививку, а иногда и делали их на дому. Теперь решено, что возобновить постоянную вакцинацию в поликлиниках стало возможно. Однако ограничения продолжают действовать.