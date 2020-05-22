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Posted 22 мая 2020, 06:14

Published 22 мая 2020, 06:14

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Тематическое фото

Детские прививки снова начали делать в поликлиниках Приморья

22 мая 2020, 06:14
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Врачи
В поликлиниках Приморья возобновили приём родителей с детьми для проведения плановой вакцинации. Ранее прививки делали в индивидуальном порядке и на дому из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Ограничения на массовое посещение поликлиник были введены в конце марта по рекомендации федерального Минздрава. Поликлиники не закрыли свои двери для пациентов совсем, но поток пациентов стали регулировать более тщательно, адресно приглашая родителей с малышами на прививку, а иногда и делали их на дому. Теперь решено, что возобновить постоянную вакцинацию в поликлиниках стало возможно. Однако ограничения продолжают действовать.

Чтобы посетить врача, необходима предварительная запись на определённое время. После каждого пациента в течение получаса проводят дезинфекцию помещения. Руководитель краевого Центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева объяснила, что вакцинация против того или иного заболевания не может ослабить иммунный ответ организма на другие болезни. Также она отметила, что нет доказательств, будто вакцинация повышает риск инфицирования ребенка COVID-19 или влияет на течение заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала проводить плановую иммунизацию населения, и приморские медики приступили к этому процессу в соответствии с национальным календарём прививок.

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#Новости#Общество#Врачи#Поликлиники#COVID-19#Прививочная кампания#Прививки
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