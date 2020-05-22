Килограмм болиголова: как рынок БАД растёт на коронавирусе

«Можно сказать, что в отношении БАД не проводятся клинические исследования, которые могли бы подтвердить их эффективность, в отличие от зарегистрированных лекарственных средств. То есть их никто не проверяет, и их нет в протоколах лечения какого-либо заболевания. Недопустимо использовать эти добавки в качестве лекарства от болезни и рассчитывать, что они действительно помогут. Применять эти средства систематически, считая, что они могут помогать от вирусов или инфекционных заболеваний не стоит. БАДы могут довести некоторых граждан до аллергического приступа, потому что в составе у них имеется большое количество растительных компонентов», — отметила Маргарита Смальчук.