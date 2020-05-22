Килограмм болиголова: как рынок БАД растёт на коронавирусе

Posted 22 мая 2020, 08:38
Published 22 мая 2020, 08:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В Клубе потребителей «Океан» отметили, что в период пандемии в Приморье спрос на биологически активные добавки (БАДы) вырос в несколько раз. В основном люди покупают БАДы на основе вытяжки трепангов, кукумарии. То есть, природные иммуномодуляторы.
На втором месте по популярности — аптечные травы. Многие приморцы пытаются ответить «мудростью предков» на новую хворь. Однако такая самодеятельность, вместо помощи, может нанести вред. Аллерголог-иммунолог Владивостокского клинико-диагностического центра Маргарита Смальчук отметила, что составы аптечных сборов могут спровоцировать аллергический приступ.
«Растения, которые пачками продаются в аптеке, нельзя принимать „по щучьему велению“, нужно обязательно получить разрешение врача, потому что у некоторых аллергиков, например, возникает сильная реакция на пыльцу растений и им запрещён приём таких препаратов. В составе этих трав есть какие-то полезные вещества, но их слишком мало для того чтобы мы могли говорить о каком-то повышении сопротивляемости иммунной системы. Кроме того у каждого БАДа, у каждой „травки“ есть побочные эффекты, поэтому принимать их бесконтрольно не следует», — сказала врач.
В апреле компания DSM Group подвела итоги исследования «аптечных покупок» россиян. Как выяснилось, только в самом начале пандемии коронавируса в России (в феврале), жители купили в аптеках на 30% больше БАДов, чем за аналогичный период 2019го года. Эксперты компании связывают это с желанием людей позаботиться о здоровье и хоть как-то защитить себя от коронавируса.
Всего за февраль было продано добавок на общую сумму — 12 миллиардов рублей. Участники рынка отметили, что уже несколько лет не видели такого сильного всплеска. При переводе в натуральное выражение получается, что россияне купили более 54 миллионов упаковок БАД. В Союзе производителей БАД считают, что рост спроса на добавки связан с попыткой людей защитить себя от коронавируса, даже теми средствами, которые точно от него не спасут.
По словам главы Союза потребителей России Петра Шелища, в феврале россияне покупали сразу по несколько упаковок БАД. Любители биологически активных добавок опасались, что цена на них «взлетит» уже в самое ближайшее время. Также в феврале выросла выручка аптек, поднявшись сразу на 20% в отношении февраля прошлого года.
Врачи считают, что неразумное потребление БАДов без контроля врача может привести к неприятным и даже опасным последствиям.
«Можно сказать, что в отношении БАД не проводятся клинические исследования, которые могли бы подтвердить их эффективность, в отличие от зарегистрированных лекарственных средств. То есть их никто не проверяет, и их нет в протоколах лечения какого-либо заболевания. Недопустимо использовать эти добавки в качестве лекарства от болезни и рассчитывать, что они действительно помогут. Применять эти средства систематически, считая, что они могут помогать от вирусов или инфекционных заболеваний не стоит. БАДы могут довести некоторых граждан до аллергического приступа, потому что в составе у них имеется большое количество растительных компонентов», — отметила Маргарита Смальчук.
Впрочем, пресс-секретарь ТИНРО Константин Осипов рассказал, что сами по себе БАДы опасности не несут при осознанном их употреблении. Он отметил, что если рацион человека с детства сбалансирован, а стол дома ломился от дорогой и полезной пищи, то дополнительные биодобавки ему ни к чему, а вот простому россиянину, питающемуся скромно, они могут оказать ощутимую пользу. Иммунолог высказала похожую точку зрения, отметив, что некоторых микроэлементов или витаминов организму может не доставать, но для определения того, каких именно, непременно следует обращаться к врачу.
Помимо БАД россияне продолжают скупать средства народной медицины — лимон, имбирь, мёд, чеснок. Рынок отреагировал на повышенный спрос и товары, мало-мальски задействованные в народной медицине, существенно прибавили в цене. Не помогло даже заявление ВОЗ о том, что лимон и имбирь не помогают от коронавируса. Теперь на прилавках приморских магазинов практически нет лимонов, а корень имбиря появился только в конце апреля.
Приморский иммунолог-аллерголог отметила, что лимон и имбирь являются адаптогенами — препаратами, повышающими неспецифическую сопротивляемость организма различным инфекциям. Сами по себе помогать от чего-то они не могут.
«Имбирь содержит большое количество биологически активных веществ, эфирные масла, витамины, но опять же бесконтрольный приём имбиря и лимона в больших количествах может спровоцировать аллергическую реакцию. Людям склонным к аллергии лучше проконсультироваться с аллергологом-иммунологом. Проблемы могут возникнуть и у людей имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что имбирь повышает кислотность желудка», — поделилась Маргарита Смальчук.
Истории о негативном воздействии «народных» средств на организм есть, практически, у каждого. Один из читателей «Восток-Медиа» рассказала, как она пыталась вылечить аллергию рекомендованным знахаркой «лекарством» на основе лимонов, меда и орехов. Вместо ожидаемого облегчения первый же прием привел к жесточайшему аллергическому приступу, купировать который пришлось сотрудникам скорой помощи. Именно поэтому важно всегда аккуратно подходить к любым народным рецептам и учитывать особенности своего здоровья.
На тот случай, если очень сильно хочется купить «здоровье в банке», эксперт рекомендует не испытывать судьбу и не брать «самое помогучее» наугад, а проконсультироваться с лечащим врачом. И уже после этого употреблять БАДы и иные народные средства. Пока же в выигрыше от ситуации остаются только аптеки и производители «волшебных» препараторов.