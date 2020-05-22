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Posted 22 мая 2020, 06:06

Published 22 мая 2020, 06:06

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Прокуратура взялась за кафе в популярном ТЦ Владивостока

Прокуратура взялась за кафе в популярном ТЦ Владивостока

22 мая 2020, 06:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Прокуратура
В одном из кафе Владивостока, которое расположено в популярном торговом центре на Черемуховой, прокуратура выявила ряд нарушений пожарной безопасности.

Так, по сообщению ведомства, на кафе были жалобы — в частности на то, что пища готовилась в общем зале, а помещение кухни было фактически в зале для гостей, не отделенное от него противопожарными перегородками.

Прокуратура совместно с региональным МЧС установила и подтвердила данные нарушения. Арендатора обязали устранить выявленные недочёты.

Суд удовлетворил прокурорский иск, теперь районное ведомство будет следить за фактическим исполнением решения судьи.

Напомним, ранее прокуратура разрешила вновь ввести в эксплуатацию торговый центр на Адмирала Юмашева. После предупреждения от ведомства в отдельных помещениях были установлены мощные вытяжки, системы пожаротушения. Кроме того, владелец освободил пути для эвакуации и провёл ряд других стратегически важных работ.

После всех мер суд отменил ранее назначенные санкции и разрешил открыть ТЦ для посещения.

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#Новости#Общество#Владивосток#Прокуратура#Пожарная безопасность
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