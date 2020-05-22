Прокуратура взялась за кафе в популярном ТЦ Владивостока

Posted 22 мая 2020, 06:06
Published 22 мая 2020, 06:06
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Так, по сообщению ведомства, на кафе были жалобы — в частности на то, что пища готовилась в общем зале, а помещение кухни было фактически в зале для гостей, не отделенное от него противопожарными перегородками.
Прокуратура совместно с региональным МЧС установила и подтвердила данные нарушения. Арендатора обязали устранить выявленные недочёты.
Суд удовлетворил прокурорский иск, теперь районное ведомство будет следить за фактическим исполнением решения судьи.
Напомним, ранее прокуратура разрешила вновь ввести в эксплуатацию торговый центр на Адмирала Юмашева. После предупреждения от ведомства в отдельных помещениях были установлены мощные вытяжки, системы пожаротушения. Кроме того, владелец освободил пути для эвакуации и провёл ряд других стратегически важных работ.
После всех мер суд отменил ранее назначенные санкции и разрешил открыть ТЦ для посещения.