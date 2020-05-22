В МЧС рассказали подробности о пожаре на территории популярного в Приморье магазина

Напомним, «Восток-Медиа» писало о пожаре в доме с «гостинками» на Окатовой во Владивостоке — уже втором в этом месяце. На этот раз вспыхнул холодильник и сухие отходы рядом с мусоропроводом. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.