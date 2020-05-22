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Posted 22 мая 2020, 04:00

Published 22 мая 2020, 04:00

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В МЧС рассказали подробности о пожаре на территории популярного в Приморье магазина

В МЧС рассказали подробности о пожаре на территории популярного в Приморье магазина

22 мая 2020, 04:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Пожар
Магазин строительных материалов «Дерсу» в Надеждинске загорелся в ночь на 22 мая. Обеспокоенные местные жители вызвали пожарных, возгорание удалось потушить достаточно оперативно.

Очевидцы были шокированы увиденным, так как за высоким забором не было видно, что именно горит, а столб пламени пугал наблюдателей.

Как рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, пожар был небольшим — горел мусор и бревна на территории магазина. Само строение не пострадало.

«Вызов пришёл в 00:37, спустя три минуты на место уже прибыли расчёты. Через пять минут возгорание удалось локализовать, ещё через несколько минут — полностью потушить», — отметил Михаил Исаметов.

В МЧС уточнили, что пострадавших не было, ущерба самому магазину тоже не причинено.

Напомним, «Восток-Медиа» писало о пожаре в доме с «гостинками» на Окатовой во Владивостоке — уже втором в этом месяце. На этот раз вспыхнул холодильник и сухие отходы рядом с мусоропроводом. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

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#Новости#Пожар#Надеждинский район
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