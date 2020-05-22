В МЧС рассказали подробности о пожаре на территории популярного в Приморье магазина

Posted 22 мая 2020, 04:00
Published 22 мая 2020, 04:00
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Очевидцы были шокированы увиденным, так как за высоким забором не было видно, что именно горит, а столб пламени пугал наблюдателей.
Как рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, пожар был небольшим — горел мусор и бревна на территории магазина. Само строение не пострадало.
«Вызов пришёл в 00:37, спустя три минуты на место уже прибыли расчёты. Через пять минут возгорание удалось локализовать, ещё через несколько минут — полностью потушить», — отметил Михаил Исаметов.
В МЧС уточнили, что пострадавших не было, ущерба самому магазину тоже не причинено.
Напомним, «Восток-Медиа» писало о пожаре в доме с «гостинками» на Окатовой во Владивостоке — уже втором в этом месяце. На этот раз вспыхнул холодильник и сухие отходы рядом с мусоропроводом. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.