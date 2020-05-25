Даём слабину: 44 российских региона готовы выйти из карантина

Posted 25 мая 2020, 00:44
Published 25 мая 2020, 00:44
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Свое заявление глава ведомства сделала в воскресенье, 24 мая, в эфире федерального телеканала.
Помимо позитивной новости о снятии карантинных мер, она заявила, что в стране будет увеличиваться количество регистрируемых смертей из-за коронавирусной инфекции. Это случится из-за того, что пик смертности всегда наступает позже пика заболеваемости. Примечательно, что ранее, 22 мая, Анна Попова отметила, что распространение COVID-19 в России вышло на плато.
«К сожалению, у нас будет постепенно расти количество погибших от коронавируса. Такая тенденция в каждой стране: пик количества погибших от коронавирусной инфекции идёт за верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания, он идёт позже», — отметила руководитель ведомства.
Между тем, в России уже чётко отмечается тенденция к снижению распространения вируса. Но даже несмотря на позитивный прогноз, людям необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать противоэпидемиологические рекомендации.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что региону удалось достичь хрупкого равновесия в борьбе с коронавирусом. При его сохранении Роспотребнадзор может позволить ослаблять ограничения.
В воскресенье, 24 мая, во время заседания регионального оперштаба глава края Олег Кожемяко сообщил о положительных результатах по снижению заболеваемости. Однако давать слабину ни в коем случае нельзя. Масочный режим, соблюдение других мер безопасности сохранятся. Административные комиссии продолжат работу.