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Posted 25 мая 2020, 00:44

Published 25 мая 2020, 00:44

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Врачи в масках

Даём слабину: 44 российских региона готовы выйти из карантина

25 мая 2020, 00:44
Фото: Медиахолдинг1Mi. Врачи в масках
Сюжет
COVID-19
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что постепенно выходить из карантина готовы половина регионов России. К первому этапу выхода из ограничительных мер подошли 44 из 85 российских субъектов.

Свое заявление глава ведомства сделала в воскресенье, 24 мая, в эфире федерального телеканала.

Помимо позитивной новости о снятии карантинных мер, она заявила, что в стране будет увеличиваться количество регистрируемых смертей из-за коронавирусной инфекции. Это случится из-за того, что пик смертности всегда наступает позже пика заболеваемости. Примечательно, что ранее, 22 мая, Анна Попова отметила, что распространение COVID-19 в России вышло на плато.

«К сожалению, у нас будет постепенно расти количество погибших от коронавируса. Такая тенденция в каждой стране: пик количества погибших от коронавирусной инфекции идёт за верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания, он идёт позже», — отметила руководитель ведомства.

Между тем, в России уже чётко отмечается тенденция к снижению распространения вируса. Но даже несмотря на позитивный прогноз, людям необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать противоэпидемиологические рекомендации.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что региону удалось достичь хрупкого равновесия в борьбе с коронавирусом. При его сохранении Роспотребнадзор может позволить ослаблять ограничения.

В воскресенье, 24 мая, во время заседания регионального оперштаба глава края Олег Кожемяко сообщил о положительных результатах по снижению заболеваемости. Однако давать слабину ни в коем случае нельзя. Масочный режим, соблюдение других мер безопасности сохранятся. Административные комиссии продолжат работу.

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#Новости#Общество#Россия#COVID-19#Карантин
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