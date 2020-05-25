Даём слабину: 44 российских региона готовы выйти из карантина

Помимо позитивной новости о снятии карантинных мер, она заявила, что в стране будет увеличиваться количество регистрируемых смертей из-за коронавирусной инфекции. Это случится из-за того, что пик смертности всегда наступает позже пика заболеваемости. Примечательно, что ранее, 22 мая, Анна Попова отметила, что распространение COVID-19 в России вышло на плато.