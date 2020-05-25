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Posted 25 мая 2020, 05:17

Published 25 мая 2020, 05:17

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Семья Сергея Фургала может оказаться замешанной в «мутных» схемах с бюджетом

Семья Сергея Фургала может оказаться замешанной в «мутных» схемах с бюджетом

25 мая 2020, 05:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Суд
Екатерина Малофеева (в девичестве — Стародубова, дочь жены губернатора Хабаровского края от первого брака, которую в предвыборном ролике 2013 года он называл в числе своих детей) вышла из учредителей ООО «Строитель» (ИНН 2723106242).

Несколькими неделями ранее с поста генерального директора этой компании, специализирующейся на заготовке металлолома, ушел Геннадий Савочкин — давний соратник Сергея Фургала по ЛДПР и ломозаготовительному бизнесу.

Этот факт мог пройти незамеченным, если бы не один нюанс. Вернее — существенный нюанс, тянущий на 370 миллионов рублей.

Деньги ООО «Строитель» получило в виде займов от АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банка) в 2019 году. Получило, используя поручительство ООО «Торэкс — Хабаровск» (владельца комсомольского завода «Амурсталь») и Гарантийного фонда Хабаровского края. Причем в один день — 13 февраля 2019 года — руководством фонда были выданы сразу три поручительства компании, принадлежащей дочери губернатора, на общую сумму 25 миллионов рублей.

Далее была использована схема, в деталях которой, скорее всего, придется подробно разбираться СКР и арбитражному суду. Можем лишь сказать, что и МСП Банк в итоге не увидел выплат по кредитам, и поручители — в том числе гарантийный фонд Хабаровского края — оказались в должниках.

История, возможно, и не выплыла бы наружу, если бы не стала одним из звеньев корпоративного спора совладельцев завода «Амурсталь». Московский бизнесмен Павел Бальский, которому на данный момент принадлежит ¾ предприятия (еще ¼ — у супруги главы Хабаровского края Ларисы Стародубовой), заподозрил незаконный вывод нескольких миллиардов оборотных средств и инициировал ревизию выданных от имени завода гарантий по заведомо невозвратным кредитам. Подозрение легло в основу заявления в правоохранительные органы.

Переписывание активов на других людей — вероятная попытка Сергея Фургала и его родственников дистанцироваться от скандалов, связанных с их бизнесом. Одно дело — разбирательства между собственниками частного бизнеса. Другое — ответственность за деньги, выделяемые на поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджета Хабаровского края, т. е. за деньги налогоплательщиков региона.

Уточним также, что новый собственник и генеральный директор ООО «Строитель» — некто Александр Леоненко. Судя по данным ЕГРЮЛ, в начале 2000-х он руководил ООО «МИФ — Хабаровск» (ныне ликвидированным). Примечательно, что название фирмы похоже на название первой компании Сергея Фургала «МИФ — ДВ» и что специализировалась она на заготовке лома — бизнесе, на котором строится благосостояние семьи хабаровского губернатора.

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#Новости#Хабаровский край#Суд#Бизнес#Власть
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