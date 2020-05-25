Семья Сергея Фургала может оказаться замешанной в «мутных» схемах с бюджетом

Далее была использована схема, в деталях которой, скорее всего, придется подробно разбираться СКР и арбитражному суду. Можем лишь сказать, что и МСП Банк в итоге не увидел выплат по кредитам, и поручители — в том числе гарантийный фонд Хабаровского края — оказались в должниках.