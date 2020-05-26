Расставили по позициям: лидеры рейтинга муниципалитетов края услышали сигнал власти

О том, что власти решительно настроены поддерживать реально работающие муниципалитеты, было понятно еще в 2019 году. Именно тогда впервые прозвучал тезис, что отчеты и бумажные показатели — это не показатель. Важнее то, как жители себя чувствуют, комфортно ли им жить в этом населенном пункте, в этом районе. И насколько выстроена связь между руководством и людьми.