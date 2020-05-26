Расставили по позициям: лидеры рейтинга муниципалитетов края услышали сигнал власти

Posted 26 мая 2020, 06:59
Published 26 мая 2020, 06:59
Modified 1 сентября 2022, 02:49
Updated 1 сентября 2022, 02:49
Как отметили политологи, лидерские позиции многих подтверждают тезис о важности консолидации общества и выстроенной обратной связи от населения.
Рейтинг муниципалитетов Приморского края по итогам социально-экономического развития за 2019 год показал главное: власть края готовы поддерживать тех, кто работает не для отчета. Ключевое достижение для нынешнего руководства региона: комфорт жителей и их удовлетворенность работой власти.
По итогам 2019 года лидерами стали Спасск-Дальний, Арсеньев и Хорольский муниципальный район. По мнению политолога Александра Зыкова, такая оценка — свидетельство той работы, которую проделали руководители муниципалитетов.
«Лидеры рейтинга проделали колоссальную работу по улучшение социально-экономической среды. Достижение прошлого руководства Спасска-Дальнего, поражают масштабами после общего социального спада, поразившего городской округ в середине прошлого десятилетия. Спасск-Дальний и Аосеньев занимают ключивые позиции в производстве и промышленности края, стратегические звенья Дальнего Востока России», — отметил эксперт.
Говоря о третьем месте Хорольского района, Александр Зыков отметил, что это связано с повышением роли сельского хозяйства в региональной экономике. Кроме того, плюсом для руководства аграрного района стала и поддержка инициатив местного населения по развитию Хороля.
«Крупные города и юг края в целом, концентрируют в себе динамичную сферу услуг, сильно сдавшую свои позиции в последние годы, а после режима повышенной готовности резко сократившее своё экономическое значение. Соответственно это отразилось на их показателях в рейтинге», — отметил эксперт.
Все города и района края оценивались по следующим критериям:
Те муниципалитеты, работа глав которых была признана максимально успешной по этим критериям (напомним, Спасск-Дальний, Арсеньев, Хорольский район), получили сертификаты на получение определенной субсидии из бюджета. Размер каждой довольно существенен: 50 миллионов, 30 миллионов и 20 миллионов рублей соответственно.
О том, что власти решительно настроены поддерживать реально работающие муниципалитеты, было понятно еще в 2019 году. Именно тогда впервые прозвучал тезис, что отчеты и бумажные показатели — это не показатель. Важнее то, как жители себя чувствуют, комфортно ли им жить в этом населенном пункте, в этом районе. И насколько выстроена связь между руководством и людьми.
«Именно эта связь позволяет действовать единой командой органам власти, представителям бизнеса, общественности, всем жителям нашего края. Сообща решать важные проблемы, совместно развивать Приморье, эффективно реагировать на возникающие вызовы», — отметил губернатор края Олег Кожемяко.
По словам политолога Александра Андони, введение статистики по критериям успеваемости муниципалитетов в тех или иных показателях, а уж тем более премирование лучших — это, безусловно, хорошая практика.
«С другой стороны, нужно понимать, что некоторые муниципалитеты, ввиду исторически сложившихся обстоятельств не могу повлиять на те или иные процессы. Так, например, одними из ключевых параметров, которые будет влиять, в том числе и на удовлетворенность властью, являются: уровень заработной платы, покупательская способность населения и занятость. В моногородах, таких как Арсеньев, Большой-Камень или Дальнегорск, эти показатели в большей степени зависят от того, как идут дела на градообразующем предприятии», — отметил эксперт.
По словам политолога, одна из достигнутых задач — это стимулирование власти на местах работать по тем вопросам, которые имеют ключевое значение для населения. Кроме того, именно руководство города или района должно взять на себя вопросы объединения в некое единство бизнес и общество. И только совместными усилиями возможно достижение эффективного результата.
«Власть может радоваться, что работа, например, на заводе „Прогресс“ в Арсеньеве кипит, стимулировать управляющего завода открывать новые рабочие места, требовать следить за территорией завода или наоборот — сигнализировать о проблемах, как это происходит в Дальнегорске. В общем как-то монетизировать присутствие крупного экономического актора. В свою очередь Дальнереченский городской округ (аутсайдер рейтинга) чем-то подобным похвастаться не может, более того, за 2019 год количество хозяйствующих субъектов на территории сократилось на 33 единицы (8,3%). Таких образом, присутствие крупного бизнеса на территории определяет целый ряд факторов, которые формируют итоговый рейтинг», — отметил эксперт.
По мнению политолога, учитывая вышеизложенное, а так зависимое положение муниципалитетов при формировании бюджета, получается картина при которой сложные территории без стратегических преимуществ, не получают должной поддержки, а социальные и экономические проблемы переносятся в политическую плоскость.
«Со стороны руководства региона, необходимо учитывать эту вилку и не только поддерживать лучших, но и совместно с руководством муниципалитетов-аутсайдеров искать пути повышения показателей учитывающихся в рейтинге», — говорит Александр Андони.
Напомним, что глава страны поставил перед регионами Дальнего Востока задачу войти в 2020 году в ТОП-30 Нацрейтинга состояния инвестклимата. По итогам 2018 года Приморский край поднялся на 21 пункт в рейтинге и занял 55 строчку. И ведение рейтинга, равно как и поддержка успешных практик, работает, в том числе, и на повышение инвестиционной привлекательности.