Жена умерла от пневмонии: мужчина, прятавший детей в лесу в Приморье, объяснился

По информации УМВД России по Приморью, к полицейским обратилась директор школы в посёлке Кавалерово. Руководитель учебного учреждения рассказала об исчезновении мальчиков 2004 и 2008 годов рождения, а также их девятилетней сестрёнки. Тревогу педагог забила, когда поняла, что ребята не получают домашние задания. Дома школьников не оказалось, на итоговую аттестацию они не пришли, а с их папой связаться не получалось.