Жена умерла от пневмонии: мужчина, прятавший детей в лесу в Приморье, объяснился

Posted 26 мая 2020, 04:46
Published 26 мая 2020, 04:46
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
По информации УМВД России по Приморью, к полицейским обратилась директор школы в посёлке Кавалерово. Руководитель учебного учреждения рассказала об исчезновении мальчиков 2004 и 2008 годов рождения, а также их девятилетней сестрёнки. Тревогу педагог забила, когда поняла, что ребята не получают домашние задания. Дома школьников не оказалось, на итоговую аттестацию они не пришли, а с их папой связаться не получалось.
К поискам семьи подключились спасатели, полицейские, работники администрации, местные жители, добровольцы. Операция длилась три дня. В итоге отца с тремя детьми нашли в лесу инспектор по делам несовершеннолетних и участковый.
«Они наткнулись на палатку, оборудованную душем, солнечными батареями и даже туалетом», — говорится в сообщении.
Глава семейства объяснил, что хотел приучил сыновей и дочку к жизни на природе. Известно также, что 6 лет назад умерла его жена. Женщина скончалась от пневмонии.
Сейчас дети находятся в поселковой больнице. Врачи говорят, что состояние несовершеннолетних — удовлетворительное. Скорее всего, после обследования и лечения их перевезут в социально-реабилитационный центр, где за ними будут присматривать психологи и педагоги.
В отношении отца составлен протокол за административное правонарушение. Речь идёт о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье отыскали семью в лесу. Федеральные СМИ сообщили, что мужчина прятал детей на природе, чтобы уберечь их от коронавируса.