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Posted 26 мая 2020, 04:46

Published 26 мая 2020, 04:46

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Жена умерла от пневмонии: мужчина, прятавший детей в лесу в Приморье, объяснился

26 мая 2020, 04:46
Детей, которых отец прятал в лесу от коронавируса, доставили в больницу. Подробности резонансной истории рассказали в полиции.

По информации УМВД России по Приморью, к полицейским обратилась директор школы в посёлке Кавалерово. Руководитель учебного учреждения рассказала об исчезновении мальчиков 2004 и 2008 годов рождения, а также их девятилетней сестрёнки. Тревогу педагог забила, когда поняла, что ребята не получают домашние задания. Дома школьников не оказалось, на итоговую аттестацию они не пришли, а с их папой связаться не получалось.

К поискам семьи подключились спасатели, полицейские, работники администрации, местные жители, добровольцы. Операция длилась три дня. В итоге отца с тремя детьми нашли в лесу инспектор по делам несовершеннолетних и участковый.

«Они наткнулись на палатку, оборудованную душем, солнечными батареями и даже туалетом», — говорится в сообщении.

Глава семейства объяснил, что хотел приучил сыновей и дочку к жизни на природе. Известно также, что 6 лет назад умерла его жена. Женщина скончалась от пневмонии.

Сейчас дети находятся в поселковой больнице. Врачи говорят, что состояние несовершеннолетних — удовлетворительное. Скорее всего, после обследования и лечения их перевезут в социально-реабилитационный центр, где за ними будут присматривать психологи и педагоги.

В отношении отца составлен протокол за административное правонарушение. Речь идёт о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье отыскали семью в лесу. Федеральные СМИ сообщили, что мужчина прятал детей на природе, чтобы уберечь их от коронавируса.

#Новости#Общество
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