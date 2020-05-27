Отвлекают и обворовывают квартиры: власти предупредили владивостокцев о мошенниках

Мошенники пугают людей отключениями и предлагают заменить электросчётчики. Пока один злоумышленник отвлекает хозяина, другой обворовывает квартиру. На преступление идут даже девушки. Так, по словам жительницы улицы Амурской, к ней в дверь постучали две молодые особы, которые представились сотрудницами электросетей. К счастью, бдительная женщина вовремя заподозрила неладное и не стала открывать незнакомкам. Аналогичные случаи произошли на других улицах Владивостока – Котельникова, Жигура и проспекте Красного Знамени.