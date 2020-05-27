Отвлекают и обворовывают квартиры: власти предупредили владивостокцев о мошенниках

Posted 27 мая 2020, 11:08
Published 27 мая 2020, 11:08
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации краевого центра, злоумышленники ходят по квартирам и представляются сотрудниками предприятия, обслуживающего электросети.
Мошенники пугают людей отключениями и предлагают заменить электросчётчики. Пока один злоумышленник отвлекает хозяина, другой обворовывает квартиру. На преступление идут даже девушки. Так, по словам жительницы улицы Амурской, к ней в дверь постучали две молодые особы, которые представились сотрудницами электросетей. К счастью, бдительная женщина вовремя заподозрила неладное и не стала открывать незнакомкам. Аналогичные случаи произошли на других улицах Владивостока – Котельникова, Жигура и проспекте Красного Знамени.
Вместе с тем, власти подчёркивают: в столице Приморья продолжает действовать режим самоизоляции, и на это время все осмотры квартир контролёрами отменены. Жителей Владивостока просят быть внимательными и не доверять посторонним людям.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что мошенники придумали несколько новых схем обмана доверчивых россиян: злоумышленники создают фейковые «кадровые агентства», предлагают вернуть НДС и «продают» тесты на коронавирус за баснословные суммы.