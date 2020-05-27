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Posted 26 мая 2020, 22:23

Published 26 мая 2020, 22:23

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

В Приморском крае скоропостижно скончался прокурор в отставке

В Приморском крае скоропостижно скончался прокурор в отставке

26 мая 2020, 22:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
На 58 году жизни скоропостижно скончался пенсионер прокуратуры Приморского края младший советник юстиции Холод Владимир Владимирович.

Владимир Владимирович службу в органах прокуратуры Российской Федерации начал в сентябре 1987 года в должности стажёра прокуратуры Зейского района Амурской области.

Он замещал должности помощника прокурора Сковородинского района, прокурора следственного управления в прокуратуре Амурской области, следователя, старшего следователя, помощника Тихоокеанского транспортного прокурора в органах Дальневосточной транспортной прокуратуры, старшего помощника Приморского транспортного прокурора, прокурора отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи, прокурора отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Приморского края.

Был уволен из органов прокуратуры 19 сентября 2002 года в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Коллектив прокуратуры Приморского края выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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