В Приморском крае скоропостижно скончался прокурор в отставке

Posted 26 мая 2020, 22:23
Published 26 мая 2020, 22:23
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Владимир Владимирович службу в органах прокуратуры Российской Федерации начал в сентябре 1987 года в должности стажёра прокуратуры Зейского района Амурской области.
Он замещал должности помощника прокурора Сковородинского района, прокурора следственного управления в прокуратуре Амурской области, следователя, старшего следователя, помощника Тихоокеанского транспортного прокурора в органах Дальневосточной транспортной прокуратуры, старшего помощника Приморского транспортного прокурора, прокурора отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи, прокурора отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Приморского края.
Был уволен из органов прокуратуры 19 сентября 2002 года в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
Коллектив прокуратуры Приморского края выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.