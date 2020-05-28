В Приморье законодательно закрепили право школьников на горячее питание и молоко

«Ученики младших классов и ранее получали в школах горячие завтраки, но теперь детей будут кормить ещё лучше, стоимость дневного питания для одного ребёнка составит более 77 рублей в день. Если вспомнить, что ещё три года назад школы решали проблему, как накормить ученика на 25 рублей в день — и этот норматив не менялся 10 лет, то разница очевидна. Наш комитет на заседаниях обсудил возможность корректировок в краевой закон и внёс предложение в дополнение к горячим завтракам обеспечивать всех учеников начальных классов ещё и стаканом молока или кефира. Молочные продукты необходимы детям, а стоимость их в магазинах заметно выросла в последнее время, поэтому школьное питание станет хорошей помощью родителям в заботе о детском здоровье», — говорит Артавазд Оганесян.