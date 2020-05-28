В Приморье законодательно закрепили право школьников на горячее питание и молоко

Posted 28 мая 2020, 04:50
Published 28 мая 2020, 04:50
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
«Ученики младших классов и ранее получали в школах горячие завтраки, но теперь детей будут кормить ещё лучше, стоимость дневного питания для одного ребёнка составит более 77 рублей в день. Если вспомнить, что ещё три года назад школы решали проблему, как накормить ученика на 25 рублей в день — и этот норматив не менялся 10 лет, то разница очевидна. Наш комитет на заседаниях обсудил возможность корректировок в краевой закон и внёс предложение в дополнение к горячим завтракам обеспечивать всех учеников начальных классов ещё и стаканом молока или кефира. Молочные продукты необходимы детям, а стоимость их в магазинах заметно выросла в последнее время, поэтому школьное питание станет хорошей помощью родителям в заботе о детском здоровье», — говорит Артавазд Оганесян.
На заседании ЗСПК, состоявшемся 27 мая, парламентарии единогласно приняли в трёх чтениях проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края». В законе прописана методика расчета средств, необходимых органам местного самоуправления для обеспечения младших школьников бесплатным питанием.
Детей с инвалидностью будут бесплатно кормить в школах два раза в день. Помимо учеников начальных классов краевой закон гарантирует право на бесплатное питание в школе ученикам 5-11 классов из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, детям, живущих под опекой и в приёмных семьях, а также представителям коренных малочисленных народов.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый классы предложил президент России Владимир Путин в январском послании Федеральному Собранию. Соответствующие изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ» были внесены Госдумой в феврале 2020 года. Ассигнования на реализацию этого закона с 1 сентября будут поступать из федерального бюджета. Объём средств субсидии из федерального бюджета Приморскому краю — 365,697 миллиона рублей. Средства будут распределены между бюджетами муниципальных образований края.