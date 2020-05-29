Хакерская атака могла привести к утечке японских военных данных

Posted 29 мая 2020, 16:54
Published 29 мая 2020, 16:54
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным, которыми поделился источник, к киберпреступникам могли попасть примерно 100 файлов. В их числе детальные планы и чертежи военных объектов, например, военно-морской базы Йокосука.
Отмечается, что похищение сведения не конфиденциальны, однако они могут представлять угрозу для каналов связи между различными ведомствами Японии, пишут «Известия».
Сейчас проводится расследование, которое ведут компания NTT Communications и Минобороны Японии. Кроме этого военное ведомство расследует хакерские атаки на крупные промышленные предприятия страны.