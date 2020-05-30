Итоги недели в Приморье: пожар в больнице, продление режима и загадочная смерть

Posted 30 мая 2020, 12:12
Published 30 мая 2020, 12:12
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Данные обновились
Портал Сторпкоронавирус.рф обновил данные по количеству заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 в Приморье. По официальным данным, количество умерших от коронавируса нового типа составило 19 человек. Из специализированных госпиталей за последние сутки выписалось 102 человека, а заболело — 50. Всего же с начала пандемии коронавируса официальный диагноз поставили 1943 приморцам.
Режим «хоум-офис» продлевается
Губернатор Приморья продлил режим повышенной готовности — ограничения в регионе сохранятся до середины июня. Таким образом, мероприятия с большим скоплением людей в крае по-прежнему запрещены. Театры, кинотеатры, музеи, фитнес-клубы, сауны и бани на территории региона закрыты до 15 июня, а кафе и рестораны продолжают работать на самовывоз и доставку.
Горело ярким пламенем
Понедельник, 25 мая, в Приморье начался с новости о возгорании кровли в Партизанской центральной районной больнице. Тушили пламя девять часов: возгорание произошло рано утром — в 6:15. В 9:40 пламя удалось локализовать, а в 15:20 — потушить полностью.
Всего выгорело около 300 квадратных метров кровли. Во время происшествия никто не пострадал — удалось оперативно эвакуировать всех пациентов и персонал — всего 74 человека.
Дети в лесу
История началась с того, что в полицию обратилась учительница одной из школ посёлка Кавалерово. Она рассказала, что два брата и сестра перестали получать домашнее задание и не пришли на итоговую аттестацию. Не выходил на связь и их отец.
Семью искали силовики и волонтеры — в итоге обнаружили, что те ушли в лес и живут в палаточном лагере. Мужчина рассказал, что его супруга 6 лет назад скончалась от пневмонии — с тех пор он растит детей один.
Такая ситуация представителям органов опеки не показалось нормальной и возникла угроза, что отца лишат родительских прав. Но в пятницу стало известно, что все же нет, радикального решения принимать не будут. Мужчине надлежит сделать ремонт дома и после этого ему разрешат забрать детей. Пока же они поживут у бабушки.
Две жизни — в минус
В Артёмовской больнице умерла беременная женщина. Причём, говорится в сообщениях местной новостной группы, всё произошло при невыясненных и даже странных обстоятельствах.
Как корреспонденту «Восток-Медиа» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, в правоохранительные органы обратились жители с заявлением, по факту смерти женщины проходит доследственная проверка.