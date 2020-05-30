Итоги недели в Приморье: пожар в больнице, продление режима и загадочная смерть

Такая ситуация представителям органов опеки не показалось нормальной и возникла угроза, что отца лишат родительских прав. Но в пятницу стало известно, что все же нет, радикального решения принимать не будут. Мужчине надлежит сделать ремонт дома и после этого ему разрешат забрать детей. Пока же они поживут у бабушки.