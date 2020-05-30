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Posted 30 мая 2020, 12:12

Published 30 мая 2020, 12:12

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Итоги недели в Приморье: пожар в больнице, продление режима и загадочная смерть

30 мая 2020, 12:12
Сюжет
Дети
Неделя с 25 по 30 мая принесла в информационную картину Приморского края ряд громких новостей — это и пожар на крыше больницы в Партизанске, и история семьи, изолировавшейся в лесу, и продление режима повышенной готовности до 15 июня.

Данные обновились

Портал Сторпкоронавирус.рф обновил данные по количеству заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 в Приморье. По официальным данным, количество умерших от коронавируса нового типа составило 19 человек. Из специализированных госпиталей за последние сутки выписалось 102 человека, а заболело — 50. Всего же с начала пандемии коронавируса официальный диагноз поставили 1943 приморцам.

Официально подтверждено: уже 19 человек в Приморье скончались от коронавируса
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Режим «хоум-офис» продлевается

Губернатор Приморья продлил режим повышенной готовности — ограничения в регионе сохранятся до середины июня. Таким образом, мероприятия с большим скоплением людей в крае по-прежнему запрещены. Театры, кинотеатры, музеи, фитнес-клубы, сауны и бани на территории региона закрыты до 15 июня, а кафе и рестораны продолжают работать на самовывоз и доставку.

Режим ограничений продлён в Приморье — что под запретом?
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Горело ярким пламенем

Понедельник, 25 мая, в Приморье начался с новости о возгорании кровли в Партизанской центральной районной больнице. Тушили пламя девять часов: возгорание произошло рано утром — в 6:15. В 9:40 пламя удалось локализовать, а в 15:20 — потушить полностью.

Всего выгорело около 300 квадратных метров кровли. Во время происшествия никто не пострадал — удалось оперативно эвакуировать всех пациентов и персонал — всего 74 человека.

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Дети в лесу

История началась с того, что в полицию обратилась учительница одной из школ посёлка Кавалерово. Она рассказала, что два брата и сестра перестали получать домашнее задание и не пришли на итоговую аттестацию. Не выходил на связь и их отец.

Семью искали силовики и волонтеры — в итоге обнаружили, что те ушли в лес и живут в палаточном лагере. Мужчина рассказал, что его супруга 6 лет назад скончалась от пневмонии — с тех пор он растит детей один.

Такая ситуация представителям органов опеки не показалось нормальной и возникла угроза, что отца лишат родительских прав. Но в пятницу стало известно, что все же нет, радикального решения принимать не будут. Мужчине надлежит сделать ремонт дома и после этого ему разрешат забрать детей. Пока же они поживут у бабушки.

Жена умерла от пневмонии: мужчина, прятавший детей в лесу в Приморье, объяснился
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Две жизни — в минус

В Артёмовской больнице умерла беременная женщина. Причём, говорится в сообщениях местной новостной группы, всё произошло при невыясненных и даже странных обстоятельствах.

Как корреспонденту «Восток-Медиа» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, в правоохранительные органы обратились жители с заявлением, по факту смерти женщины проходит доследственная проверка.

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