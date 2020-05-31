«Ливанёт»: в Приморье передано экстренное предупреждение

Posted 31 мая 2020, 15:55
Published 31 мая 2020, 15:55
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Так, по информации синоптиков, активные фронтальные разделы в понедельник, 1 июня, выльют на большую часть Приморья очень большую дозу осадков (до 40 миллиметров за 12 и менее часов). Речь идёт о Дальнереченском, Лесозаводском, Спасском, Арсеньевском городских округах, а также Дальнереченском, Спасском, Кировском, Анучинском, Партизанском, Черниговском, Чугуевском и Яковлевском районах.
Дождливая погода будет сохраняться 2 дня. Сильные дожди сохранятся и во вторник, 2 июня, на севере Приморья, западных и восточных районах края (Дальнереченский, Лесозаводским, Спасский, Дальнегорский городские округа, Дальнереченский, Спасский, Кировский, Тернейский районы).
«Ожидается сильный дождь, гроза, порывистый ветер до 20 метров в секунду», — предостерегают спасатели.
Из-за предстоящей непогоды сотрудники МЧС прогнозируют всплеск ДТП, подъём уровня воды, нарушения в работе системы ЖКХ, поэтому лучше приморцам в эти дни воздержаться от поездок.