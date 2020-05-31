«Ливанёт»: в Приморье передано экстренное предупреждение

Так, по информации синоптиков, активные фронтальные разделы в понедельник, 1 июня, выльют на большую часть Приморья очень большую дозу осадков (до 40 миллиметров за 12 и менее часов). Речь идёт о Дальнереченском, Лесозаводском, Спасском, Арсеньевском городских округах, а также Дальнереченском, Спасском, Кировском, Анучинском, Партизанском, Черниговском, Чугуевском и Яковлевском районах.