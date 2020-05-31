vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая 2020, 15:55

Published 31 мая 2020, 15:55

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

«Ливанёт»: в Приморье передано экстренное предупреждение

31 мая 2020, 15:55
Сюжет
Погода
Сотрудники МЧС передали экстренное предупреждение о грядущем ухудшении погоды. Дожди обрушатся на Приморье в первые два дня лета.

Так, по информации синоптиков, активные фронтальные разделы в понедельник, 1 июня, выльют на большую часть Приморья очень большую дозу осадков (до 40 миллиметров за 12 и менее часов). Речь идёт о Дальнереченском, Лесозаводском, Спасском, Арсеньевском городских округах, а также Дальнереченском, Спасском, Кировском, Анучинском, Партизанском, Черниговском, Чугуевском и Яковлевском районах.

Дождливая погода будет сохраняться 2 дня. Сильные дожди сохранятся и во вторник, 2 июня, на севере Приморья, западных и восточных районах края (Дальнереченский, Лесозаводским, Спасский, Дальнегорский городские округа, Дальнереченский, Спасский, Кировский, Тернейский районы).

«Ожидается сильный дождь, гроза, порывистый ветер до 20 метров в секунду», — предостерегают спасатели.

Из-за предстоящей непогоды сотрудники МЧС прогнозируют всплеск ДТП, подъём уровня воды, нарушения в работе системы ЖКХ, поэтому лучше приморцам в эти дни воздержаться от поездок.

#Новости#Общество#Погода#Ливень#Дождь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика