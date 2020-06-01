Для проходящих длительное лечение детей в Приморье собрали 160 МР3-плееров

Posted 1 июня 2020, 07:35
Published 1 июня 2020, 07:35
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
За время действия акции «Лето со сказкой» благодаря всем неравнодушным жителям края удалось собрать 160 МР3-плееров. В День защиты детей подарки получат юные пациенты онкогематологического диспансера, детского хосписа, детской больницы № 1, противотуберкулезного диспансера и еще ряда клиник.
«За время акции „Лето со сказкой“ мы получили невероятный отклик и поддержку. Нас поддержали многие блогеры Приморья, которые распространили информацию о нашей акции, жители города приносили нам уже купленные МР3-плеера, переводили средства. Очень хочу поблагодарить тех, кто помог акции состояться — это и „Единая Россия“, и участники движения „Приморье за спорт“, и компания ДНС, и гимназия ДВФУ. Совместными усилиями мы смогли собрать необходимое количество плееров», — говорит директор благотворительного фона Светлана Горковенко.
Уже сегодня, 1 июня, в День защиты детей подарки получат юные пациенты краевой детской больницы, детского хосписа и краевого туберкулезного диспансера. Им передадут МР3-плеера с записанными сказками, а также добрых мишек от известного адвоката Галины Антонец, флешки и приятные сюрпризы от «Единой России» и сюрпризы от движения «Приморье за спорт».
Всего уже готовы более 200 волшебных историй. Одну из последних записали в конце мая участники движения «Приморье за спорт» и члены Владивостокского отделения партии «Единая Россия».
"Мы выбрали сказку «Город у моря» приморского писателя Александра Киктенко. В проекте «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция» мы используем как уникальные авторские сказки, так и хорошо знакомые народные истории. Но именно в Приморье команда проекта делает ставку на тот материал, который создается специально для нас, подчеркивая аутентичность края и его истории", — говорит Светлана Горковенко.
Сегодня же, 1 июня, в детском онкогематологическом отделении для малышей будет организован сладкий стол.
Международный образовательно-терапевтический проект для детей и взрослых «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция» реализуется совместно с госпитальной школой «УчимЗнаем» при Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва в Москве и благотворительным фондом «Сохрани жизнь» (г. Владивосток), как часть реабилитационно-восстановительной терапии для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах. Пациенты онкогематологических центров, детских хосписов и туберкулезных диспансеров, слабовидящие дети и другие вместе со сказкой обретают главное — ощущение жизни. Они снова улыбаются, мечтают, а главное, верят в то, что добро победит зло.
«Дети, слушая сказки, узнают много нового и интересного о культуре разных стран, о богатстве языка, о выразительности речи, о традициях и обычаях, о связи прошлого с настоящим, а настоящего с будущим. Дети, находящиеся на длительном лечении, тоже участвуют в записи сказок совместно с интересными людьми, в этом творческом процессе они учатся читать по ролям, развивать себя в актерском мастерстве. Их глаза сияют, их голоса звучат, их сердца бьются в унисон сказочному чуду», — говорит помощница писателя Олега Роя Алиса Журвлева.
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья многих маленьких пациентов. Психические функции, которые тоже страдают от длительного лечения, такие, как речь, память, внимание, коммуникативные способности — все это получает гармоничное развитие.
И об этом знает и российский писатель Олег Рой, который на протяжении многих лет создает сказочные миры и дарит маленьким читателям радость. Он уверен, что не нужно ждать темные времена, чтобы помогать друг другу. Открытое сердце — это и есть сила взрослого человека. «Приключения Дракоши Тоши», «Сказки Лукоморья», «Очкарики», «Балеринка» — целое содружество сказочных героев стали добрыми друзьями маленьких слушателей и читателей.
Сказки проекта представлены в Instagram по адресу @skazki_na_zdorovie и на сайте фонда «Сохрани жизнь». Пройдя по ссылке, можно узнать подробности о проекте и скачать волшебные истории. Приятного прослушивания! Светлых мыслей и добрых дел.