Для проходящих длительное лечение детей в Приморье собрали 160 МР3-плееров

«Дети, слушая сказки, узнают много нового и интересного о культуре разных стран, о богатстве языка, о выразительности речи, о традициях и обычаях, о связи прошлого с настоящим, а настоящего с будущим. Дети, находящиеся на длительном лечении, тоже участвуют в записи сказок совместно с интересными людьми, в этом творческом процессе они учатся читать по ролям, развивать себя в актерском мастерстве. Их глаза сияют, их голоса звучат, их сердца бьются в унисон сказочному чуду», — говорит помощница писателя Олега Роя Алиса Журвлева.