Картина дня в Приморье: край после стихии, COVID-19 в детсаду и видеонаблюдение

Posted 1 июня 2020, 13:59
Published 1 июня 2020, 13:59
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Июнь начался
Лето в Приморье началось с серьёзных осадков. Стихия натворила немало бед сразу в нескольких районах края. Так, утром на Владивосток обрушился сильный дождь, который сопровождался порывистым ветром, валившим деревья на припаркованные автомобили. Жители посёлка Заводской пожаловались на то, что вся придомовая территория оказалась залита водой после прошедших ливней. В Уссурийске сразу несколько улиц оказались затоплены, в том числе и в самом центре города.
Коронавирус в детском саду
В детских садах Находки и Лучегорска зафиксированы единичные случаи заболевания коронавирусом среди сотрудников. Образовательные учреждения будут временно закрыты. Известно, что в Находке все контактировавшие с воспитательницей в детском саду, включая детей, уже прошли тест на COVID-19. Результат анализов отрицательный.
Система видеонаблюдения
Система видеонаблюдения за нарушителями масочного режима и социальной дистанции начала действовать в Приморье 1 июня. За жителями шести городов края – Владивостока, Находки, Уссурийска, Артема, Арсеньева и Большого Камня – будут следить 500 видеокамер. Наблюдение будет вестись в первую очередь в общественных местах: в парках, скверах, на рынках, площадях, автобусных остановках, спортплощадках, а также на территории школ, детских садов, торговых центров и так далее. Фиксация нарушений будет производиться в автоматическом режиме, затем сведения будут переданы сотрудникам полиции.