Картина дня в Приморье: край после стихии, COVID-19 в детсаду и видеонаблюдение

Система видеонаблюдения за нарушителями масочного режима и социальной дистанции начала действовать в Приморье 1 июня. За жителями шести городов края – Владивостока, Находки, Уссурийска, Артема, Арсеньева и Большого Камня – будут следить 500 видеокамер. Наблюдение будет вестись в первую очередь в общественных местах: в парках, скверах, на рынках, площадях, автобусных остановках, спортплощадках, а также на территории школ, детских садов, торговых центров и так далее. Фиксация нарушений будет производиться в автоматическом режиме, затем сведения будут переданы сотрудникам полиции.