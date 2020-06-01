«Узнаю июнь»: когда в Приморье кончатся дожди

Posted 1 июня 2020, 07:14
Published 1 июня 2020, 07:14
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Согласно сообщению «Примпогоды», на большей части края пройдут дожди, местами с грозами и ливнями. Не исключено и появление града на отдельных территориях. Также заметно похолодало — от 13 до 20 градусов наблюдается на территории региона в зависимости от региона.
Довольно сильный удар непогоды ощутил на себе Владивосток — с утра была гроза с сильным южным ветром и обильным ливнем. Пасмурная погода, ветер и морось продлятся на территории приморской столицы до конца дня.
Однако, уже в ночь на вторник дожди должны прекратиться — осадки и грозы ожидаются лишь в отдельных районах Приморья. На некоторых территориях воздух прогреется до +27 градусов.
Дождь закончится и во Владивостоке — 2 июня ожидаются небольшие осадки, но не более того. Кроме того, днем будет заметно теплее — до 21-23 градусов.