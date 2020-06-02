«Обнимашки со столбами: уставшие приморцы жалуются на «концерты» двифтеров

Posted 2 июня 2020, 07:06
Published 2 июня 2020, 07:06
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Видео ночных шумных заездов опубликовали в паблике «Экипажи ДПС».
Комментаторы дружно высказали свое мнение в адрес дрифтеров.
«Обнимашки со столбами сейчас начнутся!»;
«Ну, из Мариинки выгнали, теперь Сельскую будут кошмарить»;
«Сейчас им комплименты от местных посыпятся»;
«Адекватные люди не будут носиться с диким рёвом по улице ночью. А этим вы ничего не докажете».
Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два автомобилиста устроили дрифт-гонки прямо на оживленной трассе в районе Шкотово, возмутив очевидцев опасного «представления».