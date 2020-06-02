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Posted 2 июня 2020, 07:06

Published 2 июня 2020, 07:06

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

«Обнимашки со столбами: уставшие приморцы жалуются на «концерты» двифтеров

2 июня 2020, 07:06
Любители ночного дрифта, которым закрыли подъезд на популярное место «представлений» в районе Фастовской, 20, по сообщениям жителей Владивостока, перебазировались на Тещин Язык, где несказанно радуют ночными представлениями местных жителей.

Видео ночных шумных заездов опубликовали в паблике «Экипажи ДПС».

Комментаторы дружно высказали свое мнение в адрес дрифтеров.

«Обнимашки со столбами сейчас начнутся!»;

«Ну, из Мариинки выгнали, теперь Сельскую будут кошмарить»;

«Сейчас им комплименты от местных посыпятся»;

«Адекватные люди не будут носиться с диким рёвом по улице ночью. А этим вы ничего не докажете».

Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два автомобилиста устроили дрифт-гонки прямо на оживленной трассе в районе Шкотово, возмутив очевидцев опасного «представления».

#Новости#Общество#Владивосток#Дрифт
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