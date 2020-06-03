Картина дня в Приморье: голосование на улице, ребёнок взаперти и змеи в городе

Posted 3 июня 2020, 13:09
Published 3 июня 2020, 13:09
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Галочку поставим на улице
Голосование по поправкам в Конституцию России в Приморье состоится на свежем воздухе, чтобы минимизировать угрозу распространения коронавируса. Для этих целей неподалёку от избирательных участков оборудуют специальные площадки, возле которых всем приморцам в обязательном порядке измерят температуру. Выразить своё мнение по поводу поправок в Конституцию можно будет в течение недели – с 25 по 30 июня и непосредственно в день голосования, 1 июля.
Нашествие змей
Жители Владивостока жалуются на частые встречи со змеями. За минувшие сутки пользователи соцсетей сообщили о встрече сразу с несколькими пресмыкающимися. К счастью, в основном это оказались безобидные ужи и полозы. Так, одна из змей заползла на территорию площадки рядом с «Фетисов Ареной». Ужика выгнали в кусты с помощью пластиковых клюшек.
Заблокированный в гараже
В Находке спасатели вызволили из «плена» шестилетнего мальчика, который оказался заблокирован в гараже. Выяснилось, что ребёнок пошёл туда вместе с дедушкой, чтобы достать велосипед. Однако внезапно дверь гаража захлопнулась, и малыш остался один, запертый в темноте. Подоспевшие спасатели распилили замок бензорезом и вызволили мальчика из «ловушки».