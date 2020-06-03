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Posted 3 июня 2020, 13:09

Published 3 июня 2020, 13:09

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

конституция

Картина дня в Приморье: голосование на улице, ребёнок взаперти и змеи в городе

3 июня 2020, 13:09
Фото: Медиахолдинг1Mi. конституция
Самые интересные события среды – в обзоре «Восток-Медиа»

Галочку поставим на улице

Голосование по поправкам в Конституцию России в Приморье состоится на свежем воздухе, чтобы минимизировать угрозу распространения коронавируса. Для этих целей неподалёку от избирательных участков оборудуют специальные площадки, возле которых всем приморцам в обязательном порядке измерят температуру. Выразить своё мнение по поводу поправок в Конституцию можно будет в течение недели – с 25 по 30 июня и непосредственно в день голосования, 1 июля.

Нашествие змей

Жители Владивостока жалуются на частые встречи со змеями. За минувшие сутки пользователи соцсетей сообщили о встрече сразу с несколькими пресмыкающимися. К счастью, в основном это оказались безобидные ужи и полозы. Так, одна из змей заползла на территорию площадки рядом с «Фетисов Ареной». Ужика выгнали в кусты с помощью пластиковых клюшек.

Заблокированный в гараже

В Находке спасатели вызволили из «плена» шестилетнего мальчика, который оказался заблокирован в гараже. Выяснилось, что ребёнок пошёл туда вместе с дедушкой, чтобы достать велосипед. Однако внезапно дверь гаража захлопнулась, и малыш остался один, запертый в темноте. Подоспевшие спасатели распилили замок бензорезом и вызволили мальчика из «ловушки».

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#Новости#Общество
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