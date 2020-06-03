Картина дня в Приморье: голосование на улице, ребёнок взаперти и змеи в городе

Голосование по поправкам в Конституцию России в Приморье состоится на свежем воздухе, чтобы минимизировать угрозу распространения коронавируса. Для этих целей неподалёку от избирательных участков оборудуют специальные площадки, возле которых всем приморцам в обязательном порядке измерят температуру. Выразить своё мнение по поводу поправок в Конституцию можно будет в течение недели – с 25 по 30 июня и непосредственно в день голосования, 1 июля.