Лекарств на сумму более одного миллиарда рублей приобрели власти Приморья

Платить из своего кармана за редкие препараты больше не придется — власти Приморья позаботились о жителях. В список того, что приобрели на краевые и федеральные деньги входят и жизненно важные, и уникальные препараты для ряда категорий, и вакцины для профилактики серьезных заболеваний.