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Posted 4 июня 2020, 06:54

Published 4 июня 2020, 06:54

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Лекарств на сумму более одного миллиарда рублей приобрели власти Приморья

Лекарств на сумму более одного миллиарда рублей приобрели власти Приморья

4 июня 2020, 06:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Медицина
Новые лекарства, среди которых средство, снимающее резус-конфликт у беременных женщин, и препараты для восстановления мозга после инсульта, закуплены в Приморье. Власти края выделили на формирование необходимого запаса порядка 1,3 миллиардов рублей.

Платить из своего кармана за редкие препараты больше не придется — власти Приморья позаботились о жителях. В список того, что приобрели на краевые и федеральные деньги входят и жизненно важные, и уникальные препараты для ряда категорий, и вакцины для профилактики серьезных заболеваний.

«Жизненно важные препараты для 80 тысяч льготников приобрели власти Приморья», — говорит замминистра здравоохранения Оксана Соловьева.

Всего для покупки жизненно важных лекарств для льготников из списков Приморского края и общероссийского власти региона направили почти 300 миллионов рублей

Так же в список в 2020 году вошел иммуноглобулин, которые позволяет беременным женщинам избежать резус-конфликтом с плодом. Такая проблема возникает, когда у матери и ребенка различный резус-фактор крови. Воспользоваться лекарством, которое позволяет сохранить беременность, в крае смогут порядка 2400 женщин. Ранее такие препараты женщинам приходилось приобретать самостоятельно и платить за него порядка пяти тысяч рублей.

Другая важная позиция, которую «закрыли» за счет бюджетных денег — лекарства для тех жителей края, кто перенес инсульт. Общая сумма покупки — почти 50 миллионов рублей. Необходимые деньги выделены по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Профинансировали власти Приморье и проведение вакциопрофилактики — закуплено необходимых препаратов на сумму более 150 миллионов рублей. Получить прививки можно будет от таких заболеваний, как пневмококковая инфекция, энцефалит, менингококковая инфекция, гепатит. Необходимое количество вакцин получили все муниципальные образования Приморья.

Напомним, что обеспечение жителей лекарственными препаратами идет в рамках госпрограммы Приморского края «Развитие здравоохранения» на 2020–2027 года.

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