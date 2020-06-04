Три современных диагностических комплекса появились в Шкотовском районе Приморья

Новое оборудование даст возможность районной поликлинике работать по лучшим краевым стандартам и определять онкологические заболевания на самых ранних стадиях, когда они не видны аппарату УЗИ. Определение рака на I–II стадиях во много раз повышает шанс больного на излечение. В целом качественное улучшение диагностического потенциала медучреждений Шкотовского района служит реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», являющегося частью нацпроекта «Здравоохранение». Целевые показатели проекта — снижение к 2024 году смертности приморцев от новообразований и увеличению выявления онкологии на ранних стадиях до 63%.