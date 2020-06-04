vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2020, 06:49

Published 4 июня 2020, 06:49

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Три современных диагностических комплекса появились в Шкотовском районе Приморья

4 июня 2020, 06:49
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Больница
Центральная районная больница и поликлиника Шкотовского района обновили технику, используемую в диагностике опасных заболеваний — туберкулёза, рака и других. Теперь шкотовские жители смогут получать качественные медицинские услуги у себя на территории, не выезжая в краевой центр.

Маммограф, флюорограф и цифровой рентгенологический комплекс были закуплены в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы. Как сообщил главный врач больницы Михаил Молдованов, общее число потенциальных пациентов, проживающих в районе — 24 тысячи человек, считая и детей, и взрослых.

Новое оборудование даст возможность районной поликлинике работать по лучшим краевым стандартам и определять онкологические заболевания на самых ранних стадиях, когда они не видны аппарату УЗИ. Определение рака на I–II стадиях во много раз повышает шанс больного на излечение. В целом качественное улучшение диагностического потенциала медучреждений Шкотовского района служит реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», являющегося частью нацпроекта «Здравоохранение». Целевые показатели проекта — снижение к 2024 году смертности приморцев от новообразований и увеличению выявления онкологии на ранних стадиях до 63%.

Михаил Молдованов также подчеркнул важность нового флюорографического комплекса и рентгена для диагностики такого социального заболевания, как туберкулёз. Точный диагноз и своевременное лечение позволят снизить инвалидизацию населения и смертность.

Материалы по теме
Кожемяко взял в команду эксперта, который кое-что знает о медицине в ПриморьеЭкс-министр здравоохранения: пандемия изменила мир и должна изменить медицинуПриморский онкодиспансер начал лечить рак 4 стадии технологиями ядерной медицины
#Новости#Общество#Больница#Медицинское оборудование#Поликлиники#Касается каждого#ППК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика