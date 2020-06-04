Три современных диагностических комплекса появились в Шкотовском районе Приморья

Posted 4 июня 2020, 06:49
Published 4 июня 2020, 06:49
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Маммограф, флюорограф и цифровой рентгенологический комплекс были закуплены в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы. Как сообщил главный врач больницы Михаил Молдованов, общее число потенциальных пациентов, проживающих в районе — 24 тысячи человек, считая и детей, и взрослых.
Новое оборудование даст возможность районной поликлинике работать по лучшим краевым стандартам и определять онкологические заболевания на самых ранних стадиях, когда они не видны аппарату УЗИ. Определение рака на I–II стадиях во много раз повышает шанс больного на излечение. В целом качественное улучшение диагностического потенциала медучреждений Шкотовского района служит реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», являющегося частью нацпроекта «Здравоохранение». Целевые показатели проекта — снижение к 2024 году смертности приморцев от новообразований и увеличению выявления онкологии на ранних стадиях до 63%.
Михаил Молдованов также подчеркнул важность нового флюорографического комплекса и рентгена для диагностики такого социального заболевания, как туберкулёз. Точный диагноз и своевременное лечение позволят снизить инвалидизацию населения и смертность.