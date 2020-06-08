Минтруд предложил обязать работодателей отдавать приоритет гражданам РФ при найме

В соответствии с данными Росстата, в конце мая количество безработных в РФ увеличилось до 4,3 млн человек. В таких условиях рассматриваемая идея смотрится как естественная забота о гражданах, лишившихся рабочих мест и средств к существованию. Но претворение в жизнь данной идеи будет сложным.