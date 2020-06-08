Минтруд предложил обязать работодателей отдавать приоритет гражданам РФ при найме

Posted 8 июня 2020, 16:23
Published 8 июня 2020, 16:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В соответствии с данными Росстата, в конце мая количество безработных в РФ увеличилось до 4,3 млн человек. В таких условиях рассматриваемая идея смотрится как естественная забота о гражданах, лишившихся рабочих мест и средств к существованию. Но претворение в жизнь данной идеи будет сложным.
Причина тому - специфика системы занятости населения в стране. Так, на бирже труда зарегистрировано менее половины безработных (1,9 млн), многие люди трудятся неофициально, причем мигрантов таковых - большинство. В условиях, когда граждане привыкли работать «по-серому», формирование эффективной системы трудоустройства подобного рода может показаться сложной задачей. Но предпринимать шаги в эту сторону безусловно нужно, считают авторы Телеграм-канала Мейстер.