«Мясо на день рождения» — приморца подозревают в зверском убийстве собаки

Как видно на ролике, опубликованном в паблике, женщина, с трудом сдерживающая истерику, спрашивает мужчину, почему тот убил её собаку. «Герой» видео пожимает плечами, не говорит ничего определенного и односложно отвечает на вопросы. В итоге он признается, что у «дочери приятелей» был день рождения, и он поймал и убил животное ради мяса.