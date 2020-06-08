«Мясо на день рождения» — приморца подозревают в зверском убийстве собаки

Posted 8 июня 2020, 05:12
Published 8 июня 2020, 05:12
Modified 1 сентября 2022, 02:58
Updated 1 сентября 2022, 02:58
Официального подтверждения этой информации нет — только видео в паблике artem.news.plus и сообщения очевидцев.
Как видно на ролике, опубликованном в паблике, женщина, с трудом сдерживающая истерику, спрашивает мужчину, почему тот убил её собаку. «Герой» видео пожимает плечами, не говорит ничего определенного и односложно отвечает на вопросы. В итоге он признается, что у «дочери приятелей» был день рождения, и он поймал и убил животное ради мяса.
Исходя из диалога, можно предположить, что и хозяйка, и предполагаемый убийца собаки знакомы, скорее всего, соседи.
Как сообщили подписчики паблика, в поселке Заводской у одной из местных жительниц пропала собака — немецкая овчарка. Женщина долго искала собаку, после чего, как сообщили очевидцы, нашла её останки в сарае соседа — голову, шкуру и лапы. Кроме того, по словам жительницы поселка, там же лежали окровавленные топор, ножи, собачья печень и убитая кошка в пакете.
Подписчики паблика советовали женщине написать заявление в полицию и прокуратуру.
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