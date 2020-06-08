Пограничные пункты пропуска в Приморье начали стабильную работу

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 21 мая был установлен специальный режим передвижения большегрузов. Так, на 19 километре трассы Уссурийск — Пограничный — Госграница и на 37 километре дороги Раздольное — Хасан нельзя было останавливаться и вставать на стоянку. На указанных местах были поставлены запрещающие спецзнаки.