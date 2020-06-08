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Posted 8 июня 2020, 08:32

Published 8 июня 2020, 08:32

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Пограничные пункты пропуска в Приморье начали стабильную работу

Пограничные пункты пропуска в Приморье начали стабильную работу

8 июня 2020, 08:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Граница
Пропускная система для большегрузов в Приморском крае окончательно урегулирована. Теперь система подъезда к погранпунктам вошла в стабильный режим.

Об этом заявили в правительстве края. Там добавили, что сейчас система вернулась к прежнему режиму: пропуск до 30-40 автомобилей в день. Об этом главе региона Олегу Кожемяко доложил зампред краевого правительства Александр Костенко.

«Ситуация стабильная. Пропускная способность на пункте „Пограничный“ составляет 40 фур в сутки, „Краскино“ — до 30», — подчеркнул зампред.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 21 мая был установлен специальный режим передвижения большегрузов. Так, на 19 километре трассы Уссурийск — Пограничный — Госграница и на 37 километре дороги Раздольное — Хасан нельзя было останавливаться и вставать на стоянку. На указанных местах были поставлены запрещающие спецзнаки.

Дело в том, что из-за увеличения пропускной способности пограничных пунктов — с 10 до 30 грузовиков в день — с российской стороны возникали достаточно большие очереди. Так, в выходные на подъезде к пропускным пунктам образовалась очередь из 280 автомобилей.

#Новости#Экономика#Граница#Государственная граница
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