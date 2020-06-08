Последние данные: новые случаи заражения COVID-19 выявлены в Приморье

Posted 8 июня 2020, 04:14
Published 8 июня 2020, 04:14
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Как рассказали во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 8 июня, COVID-19 не даёт слабину в регионе. За минувшие сутки — плюс 67 новых пациентов с подтверждённым диагнозом.
Как рассказала глава краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, на прошедших выходных люди массово ринулись на пляжи, в парки и скверы. Однако, напомнила она, не нужно забывать о собственной безопасности — важно соблюдать масочный режим и дистанцию. В противном случае возможно новое обострение ситуации. Сделан лишь первый шаг по смягчению ограничений, а нарушения могут вернуть регион к первоначальным жёстким мерам и приостановлению деятельности некоторых объектов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что накануне в Приморье стало известно о смерти 23 пациента с коронавирусом.