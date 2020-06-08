Последние данные: новые случаи заражения COVID-19 выявлены в Приморье

Как рассказала глава краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, на прошедших выходных люди массово ринулись на пляжи, в парки и скверы. Однако, напомнила она, не нужно забывать о собственной безопасности — важно соблюдать масочный режим и дистанцию. В противном случае возможно новое обострение ситуации. Сделан лишь первый шаг по смягчению ограничений, а нарушения могут вернуть регион к первоначальным жёстким мерам и приостановлению деятельности некоторых объектов.