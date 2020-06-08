vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июня 2020, 04:14

Published 8 июня 2020, 04:14

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Последние данные: новые случаи заражения COVID-19 выявлены в Приморье

8 июня 2020, 04:14
Сюжет
COVID-19
В Приморском крае зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. За всё время диагноз в регионе подтвердился уже 2 442 раза.

Как рассказали во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 8 июня, COVID-19 не даёт слабину в регионе. За минувшие сутки — плюс 67 новых пациентов с подтверждённым диагнозом.

Как рассказала глава краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, на прошедших выходных люди массово ринулись на пляжи, в парки и скверы. Однако, напомнила она, не нужно забывать о собственной безопасности — важно соблюдать масочный режим и дистанцию. В противном случае возможно новое обострение ситуации. Сделан лишь первый шаг по смягчению ограничений, а нарушения могут вернуть регион к первоначальным жёстким мерам и приостановлению деятельности некоторых объектов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что накануне в Приморье стало известно о смерти 23 пациента с коронавирусом.

#Новости#Общество#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика