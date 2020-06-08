«Вот это нырнул»: во Владивостоке падение машины в море записали на видео

Кадры падения автомобиля опубликованы в группе dpskontrol125rus. Вот, как отреагировали подписчики: «Ничего себе нырнул», «Он что, слепой?», «На Елену отдохнуть поехал, но не допрыгнул», «На Японию пошёл», «Стопы горели, что-то с тормозами?», «Открыл сезон, не выходя из машины», «Это что, съёмки фильма?».