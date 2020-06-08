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Posted 8 июня 2020, 03:13

Published 8 июня 2020, 03:13

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

«Вот это нырнул»: во Владивостоке падение машины в море записали на видео

8 июня 2020, 03:13
Сюжет
Остров Русский
Падение автомобиля в море обсуждают пользователи соцсетей в Приморье. Инцидент случился на острове Русский.

Происшествие случилось в районе Канала. Машина вылетела с дороги и бухнулась прямо в море, оставив после себя лишь эффектные брызги. Наблюдатели говорят, что за рулём находился мужчина.

Кадры падения автомобиля опубликованы в группе dpskontrol125rus. Вот, как отреагировали подписчики: «Ничего себе нырнул», «Он что, слепой?», «На Елену отдохнуть поехал, но не допрыгнул», «На Японию пошёл», «Стопы горели, что-то с тормозами?», «Открыл сезон, не выходя из машины», «Это что, съёмки фильма?».

Напомним, «Восток-Медиа» писало об этом инциденте, правда, ранее появилось видео, снятое уже после падения в воду.

#Новости#Общество#Остров Русский#ДТП
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