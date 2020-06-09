Четверо суток борьбы: коронавирус сгубил жизни 24 приморцев

Posted 9 июня 2020, 02:06
Published 9 июня 2020, 02:06
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Как рассказали в региональном оперштабе во вторник, 9 июня, за прошедшие сутки в Приморье выявлено 58 новых случаев коронавируса. За это же время 75 пациентов выздоровели.
Общее количество заражений с начала эпидемии — уже 2 500 человек. Избавились от недуга за всё время 1 529 человек.
На данный момент 36 приморцев находятся в тяжелом состоянии, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Также за сутки скончался ещё один пациент — 68-летняя женщина, попавшая в «инфекционку» в крайне тяжёлом состоянии.
«Она была почти сразу переведена на ИВЛ, болезнь прогрессировала и протекала в тяжелой форме. Почти четверо суток в круглосуточном режиме врачи боролись за ее жизнь, однако болезнь не отступала», — рассказали врачи.
Получается, что за всё время коронавирус в Приморье погубил уже 24 человеческих жизни.