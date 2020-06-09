vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июня 2020, 05:43

Published 9 июня 2020, 05:43

Modified 18 февраля, 06:29

Updated 18 февраля, 06:29

Качели: какой будет погода в России этим летом

Качели: какой будет погода в России этим летом

9 июня 2020, 05:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Жаркие и солнечные дни этим летом будут сменяться дождливой и пасмурной погодой практически на всей территории России.

Об этом сообщили синоптики Росгидромета. Связывают такие «погодные качели» специалисты с резкими перемещениями воздушных масс с юга на север, а потом в обратном направлении.

Особенно нелегко, по мнению метеорологов, придется жителям Урала — там температурные колебания будут очень частыми и резкими.

Такие колебания, подчеркивают специалисты, будут и в других странах. Причиной синоптики называют глобальные изменения климата, которые провоцируют ливни, ураганы и другие сомнительные погодные явления.

Особенно это заметно летом, и связано с влажными массами, которые активно поднимаются в верхние атмосферные слои.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что до середины недели к Приморью будет приближаться циклон, который сейчас постепенно проходит над Хабаровским краем и Амурской областью. Обрушится на край он, согласно прогнозам, в среду.

#Новости#Общество#Россия#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика