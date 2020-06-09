Качели: какой будет погода в России этим летом

Posted 9 июня 2020, 05:43
Published 9 июня 2020, 05:43
Modified 18 февраля, 06:29
Updated 18 февраля, 06:29
Об этом сообщили синоптики Росгидромета. Связывают такие «погодные качели» специалисты с резкими перемещениями воздушных масс с юга на север, а потом в обратном направлении.
Особенно нелегко, по мнению метеорологов, придется жителям Урала — там температурные колебания будут очень частыми и резкими.
Такие колебания, подчеркивают специалисты, будут и в других странах. Причиной синоптики называют глобальные изменения климата, которые провоцируют ливни, ураганы и другие сомнительные погодные явления.
Особенно это заметно летом, и связано с влажными массами, которые активно поднимаются в верхние атмосферные слои.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что до середины недели к Приморью будет приближаться циклон, который сейчас постепенно проходит над Хабаровским краем и Амурской областью. Обрушится на край он, согласно прогнозам, в среду.