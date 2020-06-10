Назван процент жителей России с иммунитетом к COVID-19

Как отметила Анна Попова, лучше всего иммунитет вырабатывается у детей: антитела имеют почти 20% обследованных несовершеннолетних россиян в возрасте до 17 лет. У людей старше 65 лет иммунитет к коронавирусу, напротив, вырабатывается хуже: антитела имеют лишь 11 процентов из них.