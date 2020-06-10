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Posted 10 июня 2020, 11:51

Published 10 июня 2020, 11:51

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

коронавирус

Назван процент жителей России с иммунитетом к COVID-19

10 июня 2020, 11:51
Фото: Медиахолдинг1Mi. коронавирус
Сюжет
COVID-19
Четырнадцать процентов протестированных на коронавирус жителей России имеют иммунитет к COVID-19. Об этом в среду, 10 июня, на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным INTERFAX, по состоянию на сегодняшний день на антитела к коронавирусу протестировали почти 650 тысяч человек в 46 субъектах Федерации. Выяснилось, что 14% жителей страны уже имеют иммунитет к опасной инфекции.

Как отметила Анна Попова, лучше всего иммунитет вырабатывается у детей: антитела имеют почти 20% обследованных несовершеннолетних россиян в возрасте до 17 лет. У людей старше 65 лет иммунитет к коронавирусу, напротив, вырабатывается хуже: антитела имеют лишь 11 процентов из них.

Говоря о COVID-19, глава Роспотребнадзора добавила, что «этот вирус навсегда останется с нами».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце июня текущего года приморцев начнут тестировать на антитела к коронавирусу – делать это будут бесплатно, но исключительно по показаниям.

Напомним, по состоянию на 10 июня общее количество заболевших коронавирусом в регионе составило 2 552 человека. 52 новых случая заражения COVID-19 зафиксировали в Приморском крае за последние сутки. 1 614 человек сумели победить болезнь, а 25, к сожалению, скончались.

#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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