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Posted 10 июня 2020, 04:58

Published 10 июня 2020, 04:58

Modified 1 сентября 2022, 04:02

Updated 1 сентября 2022, 04:02

Старая и опасная — приморцы боятся отпускать детей на площадку

10 июня 2020, 04:58
Сюжет
Благоустройство
Житель Артёма опубликовал в городском паблике фото детской площадки. Как пишет автор поста, общественное пространство находится прямо возле дороги. К тому же, большинство качелей и горок, с его слов, разваливаются на глазах — их них торчат острые металлические штыри.

«Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится! Ждут, когда на этой „детской площадке“ случится ЧП?», — возмущен автор публикации.

Комментаторы отметили, что площадка находится в таком состоянии много лет — с тех пор, когда многие подписчики сами были детьми.

«Сколько себя знаю, столько она и выглядит так. Но есть человек, который делал ее и доводил до ума, но у нас делать для кого-то — без толку»;

«Как в Советский Союз попала… раритет»;

«Дом тут не дружный. В программе специальной никто не участвовал — там надо подписи собирать, никто бы в этом доме не стал с этим бегать. В администрацию заявлений тоже не пишут — их прямо распинать надо для этого»;

«Как после бомбежки. И улица вся в этом месте такая же»;

«Тротуар там возле Бабушкина, 14 надо сфотографировать. Там же, где данная площадка. Тоже искусство».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Стрельникова, 12 во Владивостоке местные жители обнаружили осиное гнездо — опасные насекомые построили дом прямо под горкой на детской площадке.

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#Новости#Общество#Артём#Благоустройство
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