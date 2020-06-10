Старая и опасная — приморцы боятся отпускать детей на площадку

Posted 10 июня 2020, 04:58
Published 10 июня 2020, 04:58
Modified 1 сентября 2022, 04:02
Updated 1 сентября 2022, 04:02
«Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится! Ждут, когда на этой „детской площадке“ случится ЧП?», — возмущен автор публикации.
Комментаторы отметили, что площадка находится в таком состоянии много лет — с тех пор, когда многие подписчики сами были детьми.
«Сколько себя знаю, столько она и выглядит так. Но есть человек, который делал ее и доводил до ума, но у нас делать для кого-то — без толку»;
«Как в Советский Союз попала… раритет»;
«Дом тут не дружный. В программе специальной никто не участвовал — там надо подписи собирать, никто бы в этом доме не стал с этим бегать. В администрацию заявлений тоже не пишут — их прямо распинать надо для этого»;
«Как после бомбежки. И улица вся в этом месте такая же»;
«Тротуар там возле Бабушкина, 14 надо сфотографировать. Там же, где данная площадка. Тоже искусство».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Стрельникова, 12 во Владивостоке местные жители обнаружили осиное гнездо — опасные насекомые построили дом прямо под горкой на детской площадке.