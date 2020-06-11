Не останавливайте вечеринку: День молодежи во Владивостоке состоится

Posted 11 июня 2020, 04:59
Published 11 июня 2020, 04:59
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В этом году праздник обойдётся городскому бюджету в 2 076 000 рублей. Предварительные даты организации праздника - с 26 июня по 30 июня. Организатор должен оформить пятнадцать развлекательных площадок, включая место для соревнования экстремальных спортсменов и стенды для графитчиков.
На празднике так же состоится церемония награждения победителей конкурса «Семья года Владивостокского городского округа» и концерт молодежных творческих коллективов.Для обеспечения санитарно-гигиенических условий исполнитель закупки в день проведения праздника организует санитарную уборку территории.
День молодёжи имеет все шансы стать первым праздником, который состоится во Владивостоке, после выхода из режима самоизоляции. Даты праздника, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, могут быть пересмотрены.