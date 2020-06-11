Не останавливайте вечеринку: День молодежи во Владивостоке состоится

В этом году праздник обойдётся городскому бюджету в 2 076 000 рублей. Предварительные даты организации праздника - с 26 июня по 30 июня. Организатор должен оформить пятнадцать развлекательных площадок, включая место для соревнования экстремальных спортсменов и стенды для графитчиков.