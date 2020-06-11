vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня 2020, 04:59

Published 11 июня 2020, 04:59

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Не останавливайте вечеринку: День молодежи во Владивостоке состоится

Не останавливайте вечеринку: День молодежи во Владивостоке состоится

11 июня 2020, 04:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
СПАРК
Администрация города Владивостока опубликовала госзакупку об организации Дня молодёжи во Владивостоке. Согласно документам он состоится в конце июня.

В этом году праздник обойдётся городскому бюджету в 2 076 000 рублей. Предварительные даты организации праздника - с 26 июня по 30 июня. Организатор должен оформить пятнадцать развлекательных площадок, включая место для соревнования экстремальных спортсменов и стенды для графитчиков.

На празднике так же состоится церемония награждения победителей конкурса «Семья года Владивостокского городского округа» и концерт молодежных творческих коллективов.Для обеспечения санитарно-гигиенических условий исполнитель закупки в день проведения праздника организует санитарную уборку территории.

День молодёжи имеет все шансы стать первым праздником, который состоится во Владивостоке, после выхода из режима самоизоляции. Даты праздника, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, могут быть пересмотрены.

Материалы по теме
42% россиян готовы не отмечать праздники в период самоизоляцииДепутаты Думы города Владивостока поздравляют с Праздником Весны и Труда«Все очнулись перед праздниками»: дикая пробка образовалась на дороге в Приморье
#Новости#Общество#СПАРК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика