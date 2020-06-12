Медработники Приморья пройдут тестирование на антитела к COVID-19

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в нескольких регионах России начали исследовать популяционный иммунитет к коронавирусу. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что говорить об остановке эпидемии COVID-19 можно будет лишь тогда, когда 60% населения приобретут иммунитет. Исследования проводятся в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге.