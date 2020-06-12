Медработники Приморья пройдут тестирование на антитела к COVID-19

Posted 12 июня 2020, 03:59
Published 12 июня 2020, 03:59
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Исследования проведут в лабораториях Владивостока, Находки, Уссурийска, Дальнегорска, Лесозаводска и Спасска-Дальнего. Тесты способны показать не только наличие иммунитета к COVID-19, но и присутствие самой инфекции, если она есть.
Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отметила, что метод ИФА при его широком применении позволит спрогнозировать развитие эпидемии и сформулировать состояние иммунного статуса региона.
Больницы закупают тесты самостоятельно, и поставки их в регион будут продолжаться. Кроме врачей в стационарах на антитела к инфекции проверят медперсонал и водителей скорой помощи.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в нескольких регионах России начали исследовать популяционный иммунитет к коронавирусу. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что говорить об остановке эпидемии COVID-19 можно будет лишь тогда, когда 60% населения приобретут иммунитет. Исследования проводятся в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге.