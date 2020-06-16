Ливни, грозы, ветер: Приморье накроет стихия – прогноз по районам

Posted 16 июня 2020, 09:08
Published 16 июня 2020, 09:08
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, стихия накроет регион в ночь на среду. Наиболее интенсивные осадки (до 30 мм) ожидаются на юго-востоке, юго-западе и в центральных районах.
Так, синоптики обещают, что ночью и днем 17 июня дожди обрушатся на Арсеньев, Анучинский, Черниговский, Яковлевский, Чугуевский, Партизанский, Надеждинский, Октябрьский, Пограничный муниципальные районы. Сильные осадки ожидаются и во Владивостоке.
Ливни могут сопровождаться грозами, а на побережье Приморья усилится северо-восточный ветер.
В связи с надвигающейся стихией МЧС предупредило жителей края об опасности, разослав SMS-сообщения:
«По данным Приморского УГМС, ночью и днем 17 июня в крае местами ожидаются сильные дожди, грозы, порывистый ветер до 20 м/с. Соблюдайте требования безопасности. Телефон: 101, 112», - говорится в них.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в середине недели с запада к Приморью подойдет новый климатический фронт, который принесет на территорию края очередные осадки.