Ливни, грозы, ветер: Приморье накроет стихия – прогноз по районам

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, стихия накроет регион в ночь на среду. Наиболее интенсивные осадки (до 30 мм) ожидаются на юго-востоке, юго-западе и в центральных районах.