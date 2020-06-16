Нет худа без добра: пандемия ускорила процесс оказания соцподдержки приморцам

Всего в Приморье действует 28 самых разных выплат и компенсаций, выплачиваемых по линии соцзащиты. В этот пакет господдержи входят как гарантии, установленные федеральным законодательством, так и региональные программы помощи населению. Все это потребовало от государства выделить рекордный объем средств, направленных на поддержку населения. Что в свою очередь позволяет говорить о существенном повороте в социально-экономической политике России, который берет свое начало в майских указах президента страны 2012 года. Среди задач, сформулированных в указах, фигурируют такие как улучшение жилищных условий многодетных семей, дальнейшее повышение заработной платы работников бюджетного сектора в различных сферах, повышение эффективности содействия трудоустройству инвалидов, увеличение поддержки социально ориентированных НКО, создание условий для совмещения материнства и занятости, поддержка нуждающихся многодетных семей с детьми в возрасте до трех лет и др. Все они планомерно и постепенно воплощались в жизнь все восемь лет.