Нет худа без добра: пандемия ускорила процесс оказания соцподдержки приморцам

Posted 16 июня 2020, 09:44
Published 16 июня 2020, 09:44
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
По 10 тысяч рублей было выделено для 280 тысяч юных приморцев. При этом другие положенные на детей выплаты сохранились в полном объеме.
Таким образом, неработающие родители получили как пособие по уходу за ребенком до полутора лет, так и единовременную выплату. А в тех семьях, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, к «десятке» добавят еще 43300 рублей (фиксированная выплата за 6 месяцев) на каждого ребенка. Затем — каждый месяц по 7221 рублю.
Еще по 5 000 рублей получили те семьи, в которых родили или усыновили первого ребенка с 1 апреля 2017 г. до 1 января 2020 г. Ранее эта мера социальной поддержки касалась только семей, имеющих право на материнский капитал.
Всего в Приморье действует 28 самых разных выплат и компенсаций, выплачиваемых по линии соцзащиты. В этот пакет господдержи входят как гарантии, установленные федеральным законодательством, так и региональные программы помощи населению. Все это потребовало от государства выделить рекордный объем средств, направленных на поддержку населения. Что в свою очередь позволяет говорить о существенном повороте в социально-экономической политике России, который берет свое начало в майских указах президента страны 2012 года. Среди задач, сформулированных в указах, фигурируют такие как улучшение жилищных условий многодетных семей, дальнейшее повышение заработной платы работников бюджетного сектора в различных сферах, повышение эффективности содействия трудоустройству инвалидов, увеличение поддержки социально ориентированных НКО, создание условий для совмещения материнства и занятости, поддержка нуждающихся многодетных семей с детьми в возрасте до трех лет и др. Все они планомерно и постепенно воплощались в жизнь все восемь лет.
Сейчас появилась возможность объединить усилия различных министерств и ведомств, подвести под них единый правовой фундамент на уровне Основного закона. Сделать это совсем не сложно, как говорится, нужен только паспорт. Плюс — желание изменить свою жизнь к лучшему: новые поправки к Конституции обеспечат условия для гармоничного развития ребенка, помогут привить маленькому гражданину любовь к Родине, уважение к старшим поколениям. И одновременно обяжут правительство РФ обеспечить проведение единой социально ориентированной государственной политики в области поддержки и защиты каждой семьи. Просто ответь «да» на вопрос стоящий в бюллетене для голосования.