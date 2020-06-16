Приморец, сбивший девушку у магазина, задержан в Уссурийске

Posted 16 июня 2020, 10:11
Published 16 июня 2020, 10:11
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, после резонансного происшествия нарушителя искали «всем миром».
Напомним, на минувших выходных возле магазина на улице Русской мужчина за рулём Тoyota Prius Alpha, сдавая назад, совершил наезд на девушку, а затем столкнулся с другой иномаркой – Toyota RAV4. Бросив несчастную девушку лежать на земле и не оказав ей помощь, водитель скрылся с места аварии.
Подоспевшие на помощь медики диагностировали у пострадавшей закрытый перелом грудной клетки и отвезли её в больницу, а сотрудники полиции бросились на поиски нарушителя.
Информация о происшествии в Уссурийске была размещена в социальных сетях и СМИ. Жители Приморья, возмущённые поступком водителя, активно помогали полицейским в поисках. В результате 30-летний ранее судимый местный житель был найден и задержан.
Водительского удостоверения у него не оказалось. Выяснилось, что, несмотря на это, мужчина взял в аренду машину у своего знакомого, а на парковке у магазина не справился с управлением и сбил девушку. Испугавшись, он покинул место аварии.
За управление автомобилем без водительских прав нарушитель будет оштрафован на 8 тысяч рублей. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.