Россияне лишаются зарплаты: названы наиболее пострадавшие сферы

Отметим, что по распоряжению главы государства Владимира Путина, период нерабочих дней с сохранением заработной платы сохранялся с 25 марта по 12 мая включительно. Однако, в основном сохранили свои доходы только сотрудники государственных и бюджетных организаций. В свою очередь, население, занятое в малом и среднем бизнесе: сотрудники салонов красоты, спортзалов, стоматологи — были вынуждены приостановить свою деятельность из-за связанных с коронавирусом ограничений.