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Posted 16 июня 2020, 04:34

Published 16 июня 2020, 04:34

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Россияне лишаются зарплаты: названы наиболее пострадавшие сферы

Россияне лишаются зарплаты: названы наиболее пострадавшие сферы

16 июня 2020, 04:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В апреле и мае текущего года малый и средний бизнес довольно значительно пострадал из-за ряда ограничений, связанный с пандемией коронавируса. Наибольший ущерб, по словам экспертов, понесли сферы спорта, отдыха, индустрия развлечений и финансовая отрасль.

Согласно исследованиям банка «Точка», результаты которых приводит РБК, зарплаты сотрудников, которые зайдествованы в предприятиях вышеназванных отраслей, упали в среднем на 63%.

В своею очерень, частные компании, занятые в сфере образования, потеряли до 40% от зарплат сотрудникам.

Падение доходов также зафиксировано у стоматологов и работников частных клиник — до 30%.

Интересная ситуация происходит на строительном рынке — там доходы сначала резко выросли — сразу на 25%, а после упали на те же 25%.

Отметим, что по распоряжению главы государства Владимира Путина, период нерабочих дней с сохранением заработной платы сохранялся с 25 марта по 12 мая включительно. Однако, в основном сохранили свои доходы только сотрудники государственных и бюджетных организаций. В свою очередь, население, занятое в малом и среднем бизнесе: сотрудники салонов красоты, спортзалов, стоматологи — были вынуждены приостановить свою деятельность из-за связанных с коронавирусом ограничений.

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