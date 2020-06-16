Россияне лишаются зарплаты: названы наиболее пострадавшие сферы

Posted 16 июня 2020, 04:34
Published 16 июня 2020, 04:34
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Согласно исследованиям банка «Точка», результаты которых приводит РБК, зарплаты сотрудников, которые зайдествованы в предприятиях вышеназванных отраслей, упали в среднем на 63%.
В своею очерень, частные компании, занятые в сфере образования, потеряли до 40% от зарплат сотрудникам.
Падение доходов также зафиксировано у стоматологов и работников частных клиник — до 30%.
Интересная ситуация происходит на строительном рынке — там доходы сначала резко выросли — сразу на 25%, а после упали на те же 25%.
Отметим, что по распоряжению главы государства Владимира Путина, период нерабочих дней с сохранением заработной платы сохранялся с 25 марта по 12 мая включительно. Однако, в основном сохранили свои доходы только сотрудники государственных и бюджетных организаций. В свою очередь, население, занятое в малом и среднем бизнесе: сотрудники салонов красоты, спортзалов, стоматологи — были вынуждены приостановить свою деятельность из-за связанных с коронавирусом ограничений.