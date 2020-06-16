Справедливость восторжествовала: Навального накажут за клевету на ветерана

Posted 16 июня 2020, 06:07
Published 16 июня 2020, 06:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Москве, 2 июня Алексей Навальный разместил на своих аккаунтах в соцсетях видео, на котором ветеран Игнат Артеменко озвучил свое мнение по поводу поправок в Конституцию РФ.
К видео прилагался комментарий, который «содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана ВОВ».
«Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — заявили в Следственном Комитете.
Отметим, что блогер запостил в своем twitter ролик, героев которого назвал в своем комментарии «холуями», «людьми без совести» и «предателями». После этого родственники полковника Артеменко рассказали, что ветеран прочитал комментарий в социальной сети случайно, после чего у него начались проблемы с сердцем.
Примечательно, что ветеран с 17 лет был партизаном в Белоруссии, затем воевал в действующей армии, имел ранения и имеет многие государственные награды.
За честь Артеменко вступился лично Председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев. Кроме того, в интернете была размещена петиция от имени патриотических и ветеранских организаций, возмущенных высказываниями Навального. Стоит отметить, что она собрала более 10 тысяч подписей.