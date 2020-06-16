Справедливость восторжествовала: Навального накажут за клевету на ветерана

Отметим, что блогер запостил в своем twitter ролик, героев которого назвал в своем комментарии «холуями», «людьми без совести» и «предателями». После этого родственники полковника Артеменко рассказали, что ветеран прочитал комментарий в социальной сети случайно, после чего у него начались проблемы с сердцем.