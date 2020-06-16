vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июня 2020, 06:07

Published 16 июня 2020, 06:07

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Справедливость восторжествовала: Навального накажут за клевету на ветерана

Справедливость восторжествовала: Навального накажут за клевету на ветерана

16 июня 2020, 06:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о клевете. Дело связано с комментарием блогера Алексея Навального, который тот оставил под видео с высказыванием ветерана Великой Отечественной войны.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Москве, 2 июня Алексей Навальный разместил на своих аккаунтах в соцсетях видео, на котором ветеран Игнат Артеменко озвучил свое мнение по поводу поправок в Конституцию РФ.

К видео прилагался комментарий, который «содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана ВОВ».

«Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — заявили в Следственном Комитете.

Отметим, что блогер запостил в своем twitter ролик, героев которого назвал в своем комментарии «холуями», «людьми без совести» и «предателями». После этого родственники полковника Артеменко рассказали, что ветеран прочитал комментарий в социальной сети случайно, после чего у него начались проблемы с сердцем.

Примечательно, что ветеран с 17 лет был партизаном в Белоруссии, затем воевал в действующей армии, имел ранения и имеет многие государственные награды.

За честь Артеменко вступился лично Председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев. Кроме того, в интернете была размещена петиция от имени патриотических и ветеранских организаций, возмущенных высказываниями Навального. Стоит отметить, что она собрала более 10 тысяч подписей.

#Новости#Общество#Россия#Алексей Навальный
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика