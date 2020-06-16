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Posted 16 июня 2020, 01:19

Published 16 июня 2020, 01:19

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Юрий Трутнев занял должность, ранее принадлежащую Дмитрию Медведеву

Юрий Трутнев занял должность, ранее принадлежащую Дмитрию Медведеву

16 июня 2020, 01:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев занял пост председателя правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Кабмина, обязанности председателя комиссии возлагаются на Юрия Трутнева при том, что Дмитрий Медведев, ранее занимавший эту должность, освобождается от своих обязанностей.

Напомним, что с мая 2012 по январь 2029 года Дмитрий Медведев занимал пост председателя Правительства РФ. Сейчас на это должности состоит Михаил Мишустин.

В свою очередь, Юрий Трутнев является полпредом в ДВФО с августа 2013 года.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Юрий Трутнев#Медведев#Власть
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