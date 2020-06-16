Юрий Трутнев занял должность, ранее принадлежащую Дмитрию Медведеву

Posted 16 июня 2020, 01:19
Published 16 июня 2020, 01:19
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Кабмина, обязанности председателя комиссии возлагаются на Юрия Трутнева при том, что Дмитрий Медведев, ранее занимавший эту должность, освобождается от своих обязанностей.
Напомним, что с мая 2012 по январь 2029 года Дмитрий Медведев занимал пост председателя Правительства РФ. Сейчас на это должности состоит Михаил Мишустин.
В свою очередь, Юрий Трутнев является полпредом в ДВФО с августа 2013 года.