Букмекерская компания ставки на спорт с 1xBet и моменты из интервью с Кике Сетьеном

На это не должны повлиять ни разногласия, ни смена руководства ФК, считает тренер. «Разумеется, работа в позитивной атмосфере была бы идеальным вариантом», — сказал он. Однако он не верит, что какие-либо конфликты внутри команды могут воздействовать на Лионеля Месси. Сетьен убежден, что футболист останется и закончит карьеру на стадионе «Камп Ноу». Букмекерская компания ставки на спорт с 1xBet позволит вам оставаться в курсе событий, которые происходят в мире спорта.