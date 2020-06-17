Букмекерская компания ставки на спорт с 1xBet и моменты из интервью с Кике Сетьеном

Posted 17 июня 2020, 07:28
Published 17 июня 2020, 07:28
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
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В своем недавнем интервью главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Кике Сетьен высказался о нападающем команды Лионеле Месси. Он утверждает, что игрок не перейдет в другой клуб до конца своей спортивной карьеры.
На это не должны повлиять ни разногласия, ни смена руководства ФК, считает тренер. «Разумеется, работа в позитивной атмосфере была бы идеальным вариантом», — сказал он. Однако он не верит, что какие-либо конфликты внутри команды могут воздействовать на Лионеля Месси. Сетьен убежден, что футболист останется и закончит карьеру на стадионе «Камп Ноу». Букмекерская компания ставки на спорт с 1xBet позволит вам оставаться в курсе событий, которые происходят в мире спорта.
Главный тренер испанского клуба заявил, что настроен на победу в Лиге чемпионов. Он заявляет футболистам о том, что нужно поторопиться. По словам Сетьена, у него нет времени на проигрыш, поэтому он хочет выиграть Ла Лигу. Для того, чтобы отслеживать игры и делать прогнозы, можно приложение для ставок на Андроид скачать 1xBet.
Наставник «сине-гранатовых» настроен оптимистично и намерен завоевать трофеи. Но даже если клуб не сможет одержать победу в ближайшие месяцы, Сетьен останется тренером команды.
Он добавил, что победа в 2-х турнирах была бы замечательным результатом. Новый наставник «Барселоны» поделился, что мечтает прогуляться по своему пастбищу с кубком в руках, и показывать его коровам. Сможет ли команда победить в Лиге чемпионов, покажет время. А пока болельщики могут делать ставки через приложение. Хорошее решение — для ставок на андроид скачать 1xBet.
Ранее пресса сообщала, что «Барселона» решила судьбу Кике Сетьена. По мнению руководства клуба, игра ФК должна улучшиться, и тренер сможет посвятить время созданию нового проекта. Другие европейские команды тоже усердно работают, чтобы усовершенствовать свое мастерство и продемонстрировать его в матчах. А тем временем, можно составить свой прогноз и сделать ставку на FIFA eSports Battle Bundesliga на 1xBet.
Сейчас «Барселона» занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. Команде удалось опередить соперника на пару очков.
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