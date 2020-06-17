Неадекватный пассажир и топор: уголовное дело расследуют в Приморье

В районе улицы Харьковская сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов. Выяснилось, что женщина за рулём автомобиля и её пассажир, молодой человек, находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда представители ГИБДД потребовали предъявить водительские права, мужчина повёл себя неадекватно и агрессивно. Он достал из багажника топор и стал угрожать им полицейским.