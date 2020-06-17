Неадекватный пассажир и топор: уголовное дело расследуют в Приморье

Posted 17 июня 2020, 14:37
Published 17 июня 2020, 14:37
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось 6 июня текущего года.
В районе улицы Харьковская сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов. Выяснилось, что женщина за рулём автомобиля и её пассажир, молодой человек, находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда представители ГИБДД потребовали предъявить водительские права, мужчина повёл себя неадекватно и агрессивно. Он достал из багажника топор и стал угрожать им полицейским.
В отношении 25-летнего приморца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
Ведётся следствие. В ближайшее время молодому человеку может быть предъявлено обвинение.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что юный приморец устроил настоящий дебош в подъезде своего дома: он поссорился с соседями, избил их и повредил им дверь, а затем попытался спровоцировать драку с сотрудниками полиции.