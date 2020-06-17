«Нет школы — нет села»: как вымирают отдаленные районы Хабаровского края

Как за полгода до этого школа получила паспорт готовности к новому учебному года, вопрос к начальнику местного управления образования. Как бы то ни было, теперь добираться до места учёбы школьникам придётся по лесовозной дороге, по которой по словам местных, страшно ездить даже в сухую погоду, не говоря о снеге или дожде. Что будет, если автобус вдруг поломается зимой посреди тайги, где нет сотовой, сейчас вряд ли кто-то задумывается.