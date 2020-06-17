«Нет школы — нет села»: как вымирают отдаленные районы Хабаровского края

Posted 17 июня 2020, 01:53
Published 17 июня 2020, 01:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Посёлок Шумный Вяземского района так и не смог оправиться от последствий паводка 2019 года. После сильного наводнения здание единственной школы признали аварийным и решили закрыть. Жители уверены, что ситуацию можно спасти, но власти не слышат. С 1 сентября этого года ребята должны будут проходить обучение на базе общеобразовательной школы в Вяземском, с пятидневным проживанием в интернате. Люди остались без работы, школьники фактически лишаются семьи, но и это не всё. Вслед за школой осенью могут закрыть работающий на территории населённого пункта медицинский пункт.
«В Вяземском районе в п. Шумный ликвидируется школа, детей собираются возить в интернат г. Вяземский за 40 км от дома. Родители будущих первоклассников в ужасе. Как можно оторвать семилетнего ребёнка на неделю от семьи? Что будет с их психикой? Какой может быть учебный процесс, если дети будут постоянно плакать, первый раз оторванные от мамы»
«Как вы относитесь к тому, что людей вынуждают отправить детей в интернат за 40 км по лесовозной дороге, либо менять место жительства в никуда в сегодняшнее сложное экономическое время. В Вяземском районе нет денег на реконструкцию школы в п. Шумный, а как вы думаете, есть ли они у жителей маленького посёлка на переезд в другое место жительства?», — обратились к губернатору родители школьников.
«Мы придём в каждую деревню и узнаем их проблемы», — заявлял губернатор, но, похоже, чем меньше «неперспективных» деревень, тем меньше проблем у руководства края. Опасения жителей, что в скором времени посёлок исчезнет, не безосновательны. Несколько лет назад после закрытия школы обезлюдел соседний посёлок Медвежий. Реальные действия властей никак не вяжутся с обещаниями Сергея Фургала, данными ещё в 2018 году, о том, что сельские территории должны стать новыми точками роста, в них будут создавать рабочие места и развивать инфраструктуру.
«Без улучшения жизни на селе у нас не получится выполнить майские указы Президента, мы не поднимем благосостояние людей, не остановим отток населения. Нужно создавать комфортные условия для проживания. Мы будем развивать сельские территории, особое внимание уделим медицине и образованию», — говорил Сергей Фургал.
Отметим, что по Закону об образовании решение о реформировании или ликвидации школы в сельском поселении допускается только с согласия схода жителей села. Как пояснили специалисты краевого правительства, в середине марта был проведён опрос среди населения Шумного, 22 из 26 человек высказались против ликвидации школы. Однако чиновники акцентируют внимание на том, что «результаты опроса носят рекомендательный характер».
«А почему не рассматривается вариант реконструкции здания и тот факт, что нормы СанПина к зданиям старой постройки не применяются? Так же хотелось отметить тот факт, что экспертиза была проведена коммерческой фирмой, а не государственным органом?»
«Почему при вопросе о ликвидации школы в поселке Шумный Вяземского района не учитывается мнение жителей, большинство которых против закрытия школы», — задают вопросы жители села.
Закрытие школ, где бы оно ни происходило, может быть следствием неудачной финансовой политики руководства региона. Содержать малокомплектные школы не всегда выгодно, вопреки нормативам финансирования таких образовательных учреждений, которые не должны зависеть от количества учащихся. В случае с Шумным закрыть образовательное учреждение оказалось гораздо проще, чем содержать его, чиновники считают это «нецелесообразным».
«Учитывая степень износа, размеры повреждений элементов строительных конструкций и объём строительно-монтажных работ, отсутствие в здании школы спортивного зала, тёплых санитарно-гигиенических помещений, системы водоснабжения и канализации, несоответствие помещений пищеблока требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, проведение капитального ремонта здания школы нецелесообразно. Для строительства нового здания школы потребуется не менее 3 лет при условии начала разработки проектно-сметной документации в 2020 году», — отписались специалисты администрации в ответ на жалобы жителей.
Как за полгода до этого школа получила паспорт готовности к новому учебному года, вопрос к начальнику местного управления образования. Как бы то ни было, теперь добираться до места учёбы школьникам придётся по лесовозной дороге, по которой по словам местных, страшно ездить даже в сухую погоду, не говоря о снеге или дожде. Что будет, если автобус вдруг поломается зимой посреди тайги, где нет сотовой, сейчас вряд ли кто-то задумывается.
По большому счёту глубинка Хабаровского края брошена на произвол судьбы. Шумный — это лишь один из примеров, когда без внимания властей в сёлах практически не остаётся врачей, не хватает продуктов, лекарств, элементарно не везде есть связь с внешним миром и многого другого, о чём не очень любят говорить в официальных СМИ. Стоит ли упоминать о том, что чем больше в крае освободившейся земли, тем больше в нём становится места для соседей.