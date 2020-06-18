vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июня 2020, 23:34

Published 17 июня 2020, 23:34

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Более 400 миллионов рублей вложат в создание рисовой фермы в Приморье

17 июня 2020, 23:34
Сюжет
Сельское хозяйство
В Правительстве России подписали постановление о расширении границ ТОР «Михайловский» в Приморье. Там планируется создать новую агроферму по выращиванию риса и сои.

Для этого, как сообщили в региональном правительстве, компании «Легендагро Приморье» было выделено 3,3 тысячи гектаров земли в Хорольском районе.

Объем инвестиций в этот проект составит более 400 миллионов рублей — их направят за закупку сельхозтехники, оборудований для рисообработки и аренду помещений. Специалисты отмечают, что реализация проекта должна начаться уже в текущем году.

Напомним, что основными культурами в обороте сева в Приморье являются кукуруза и соя. В 2020 году аграрии намереваются увеличить общую площадь пашни до 509 гектаров.

Стоит отметить, что увеличение посевных площадей позволит внести вклад в достижение показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его составляющая — региональный проект «Экспорт продукции АПК» — подразумевает, что в 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен составить 1,4 миллиарда долларов.

Материалы по теме
Эффект карантина: как приморские предприятия работают на «удаленке»
#Новости#Экономика#Сельское хозяйство#ТОР
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика