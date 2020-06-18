Более 400 миллионов рублей вложат в создание рисовой фермы в Приморье

Posted 17 июня 2020, 23:34
Published 17 июня 2020, 23:34
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Для этого, как сообщили в региональном правительстве, компании «Легендагро Приморье» было выделено 3,3 тысячи гектаров земли в Хорольском районе.
Объем инвестиций в этот проект составит более 400 миллионов рублей — их направят за закупку сельхозтехники, оборудований для рисообработки и аренду помещений. Специалисты отмечают, что реализация проекта должна начаться уже в текущем году.
Напомним, что основными культурами в обороте сева в Приморье являются кукуруза и соя. В 2020 году аграрии намереваются увеличить общую площадь пашни до 509 гектаров.
Стоит отметить, что увеличение посевных площадей позволит внести вклад в достижение показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его составляющая — региональный проект «Экспорт продукции АПК» — подразумевает, что в 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен составить 1,4 миллиарда долларов.